Эрдоган: я доверяю России и Путину не меньше, чем Западу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он доверяет российскому президенту Владимиру Путину так же, как и западным политикам. По его словам, Анкара вместе с господином Путиным и российским руководством в целом осуществляет много значимых проектов и собирается продолжать делать это.

«У меня нет причин не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет Европейский союз заставлял нас ждать у своих дверей. Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу»,— сообщил господин Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS.

Турецкий президент подчеркнул, что категорически не согласен с утверждениями о том, что российскому руководству «нельзя верить». «Половина моего природного газа поступает из России, а это значит, что мы солидарны. Также мы реализуем еще целый ряд совместных с РФ проектов. Например, сотрудничаем в сфере обороны и безопасности, а также в промышленности»,— добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции предупредил, что военный конфликт на Украине, скорее всего, будет «очень долгим», однако президент России Владимир Путин «хотел бы поскорее его завершить». «Владимир Путин, как и я, выступает за скорейшее окончание войны на Украине. Я говорю это только с его слов, Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам»,— подчеркнул господин Эрдоган.

4 сентября турецкий президент встретился в Сочи с Владимиром Путиным. Их переговоры шли три часа и были посвящены в том числе военному конфликту на Украине. Кремль говорил, что целью была «сверка часов» по некоторым вопросам. Реджеп Тайип Эрдоган после этого заявил, что пока не видит перспектив по достижению мира на Украине.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Александр Кислов