«Джо Байден расставил ловушку Москве и Пекину»

Россия согласна с необходимостью реформировать Совет Безопасности ООН, об этом заявил Дмитрий Песков после появления в СМИ информации о соответствующих планах США. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Москва уже неоднократно говорила об этом. Но процесс «нуждается в очень сложных и, возможно, длительных переговорах». Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, своим предложением Вашингтон ставит в деликатное положение сразу и Москву, и Пекин.

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Накануне открытия в Нью-Йорке очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть амбициозную идею — расширить ключевой орган Организации Объединенных Наций, ее Совет Безопасности.

В своем выступлении на сессии Генассамблеи на этой неделе американский лидер предложит включить в Совбез на постоянной основе такие государства, как Германия, Япония и Индия. В числе потенциальных кандидатов упоминаются также Бразилия и Южно-Африканская Республика.

Об этих планах стало известно из интервью, которое дал британской газете Daily Telegraph координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

На первый взгляд может показаться, что американской дипломатией движет благая цель — расширить список великих держав, который сейчас ограничивается пятью победительницами во Второй мировой войне, привлечь к управлению планетой государства, в той войне проигравшие (Германию и Японию), а также страны, которые раньше называли «третьим миром», а сейчас все чаще уважительно именуют Глобальным Югом.

Но есть в инициативе Соединенных Штатов и второе дно, своего рода скрытая ловушка для главных геополитических оппонентов Вашингтона — Пекина и Москвы.

Дело в том, что в нынешнем составе Совбеза (15 членов, в том числе пять постоянных) россияне и китайцы чувствуют себя вполне комфортно. Среди постоянных членов, обладающих правом вето, численный перевес Запада (три против двух) отнюдь не выглядит подавляющим. А Москва и Пекин, если они на пару блокируют проекты резолюций, выдвигаемые американцами, французами и британцами, не выглядят так, будто оказались в международной изоляции.

После гипотетического расширения Совбеза роль Москвы и Пекина может стать менее заметной, их влияние как бы растворяется.

Председательствовать в Совете Безопасности они будут реже, зато чаще станет звучать голос таких образцово-показательных союзников Вашингтона, как Берлин и Токио, присоединившихся ко всем антироссийским санкциям, а также (в случае с Японией и Индией) государств, готовых жестко противостоять Китаю в Азиатском регионе.

Учитывая это, логично предположить, что россияне и китайцы попытаются торпедировать американскую инициативу. Вот только делать это в открытую, категорически возражая против расширения «элитного клуба», будет не совсем удобно.

Ведь тем самым Россия и Китай фактически закрывают дверь в Совет Безопасности для своих партнеров по БРИКС (Бразилии, ЮАР и Индии), а также для других представителей Глобального Юга, отношениям с которыми и Москва, и Пекин придают сейчас особое значение.

В общем, чтобы выйти из расставленной Джо Байденом ловушки, Москве и Пекину придется показать мастерство дипломатической эквилибристики.

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