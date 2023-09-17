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Коммерсантъ FM
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Генсек НАТО призвал готовиться к долгой войне на Украине

Страны–члены НАТО не ожидают, что боевые действия на Украине закончатся в ближайшее время, заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что несмотря на стремление к скорейшему миру, если Украина перестанет бороться, то страна исчезнет.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начались, поэтому мы должны быть готовы к долгой войне на Украине. Мы все хотим скорейшего мира. В то же время мы должны признать, что если президент Владимир Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет. Если президент Владимир Путин и Россия сложат оружие, наступит мир», — заявил господин Столтенберг в интервью редакционной группе Funke (цитата по Welt).

Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что политика стран Североатлантического альянса неизменна и они намерены до конца конфликта помогать Украине. О готовности предоставить Украине гарантии безопасности на двусторонней основе говорили почти 30 стран. Соответствующие соглашения призваны стать промежуточным решением до вступления Украины в НАТО. Заявку на присоединение к НАТО президент Украины подал 30 сентября 2022 года. 11 июля страны блока решили упростить путь вступления Украины в НАТО, отменив выполнение плана действий по членству.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украину сажают на гарантин».

Милена Костерева

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