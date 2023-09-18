Главные новости к утру 18 сентября

В ходе боевых действий на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковник Андрей Кондрашкин с позывным «Дунай». Об этом сообщил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт его страны с Россией не будет окончен путем уступки ей каких-либо территорий. Кроме того, он заверил, что контрнаступление украинской армии продолжится и после начала дождей.

Как выяснил «Ъ», введенные властями Китая ограничения на экспорт дронов серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту комплектующих, например тепловизоров.

Товарооборот между США и Россией обновил новый минимум после введения санкций и достиг $277 млн в июле. Это в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 года.

Активы иностранных инвесторов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб.

Минюст предлагает разрешать заочные свидания с подзащитными по видео-конференц-связи (ВКС).

Темпы снижения цен на зерно на российском рынке ускоряются. По подсчетам «Совэкона», за последнюю неделю пшеница в среднем подешевела на 250–425 руб., до 12,4–13,5 тыс. руб. за тонну.

Администрация президента США видит растущее количество американских конгрессменов, критикующих будущие расходы на помощь Украине. Их особенно много среди республиканцев. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Российские сборные и клубы смогут вернуться к участию в соревнованиях под эгидой UEFA только после окончания боевых действий России на Украине. Об этом сообщил президент UEFA Александер Чеферин.

В России могут ввести государственное регулирование разведения животных на продажу. Законопроект разработал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил возобновить обсуждение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне. Законопроект о запрете продажи энергетиков детям был внесен в Госдуму в январе этого года.

У побережья Южной Каролины (США) исчез истребитель F-35B. Пилот катапультировался, он выжил и находится в стабильном состоянии. Истребитель по-прежнему ищут.

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