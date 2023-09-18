Главные анонсы 18 сентября

В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И.

В Нью-Йорке (США) откроется Неделя высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН. 18 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран — членов G7, на которой будет обсуждаться в том числе ситуация на Украине.

В Доме правительства в связи с ростом заболеваемости начнут действовать ограничения против распространения COVID-19, в том числе масочный режим.

Состоятся инаугурации избранных глав Алтайского края Виктора Томенко и Магаданской области Сергея Носова.

С 18 по 27 сентября в Гааге Международный суд ООН проведет слушания в рамках иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде. Слушания будут посвящены предварительным возражениям, выдвинутым РФ.

В Москве в Госдуме пройдет заседание Совета Думы. Планируется рассмотрение вопроса о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в РФ.

В Москве Дорогомиловский суд рассмотрит дело совладельцев холдинга по производству бытовой химии B&B Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина, обвиняемых в хищении более 4 млрд рублей у юриста Дениса Шапиро.

В Москве арбитражный суд проведет предварительные слушания по иску Сбербанка, требующего взыскать с международных трейдеров Viterra Limited и Glencore International AG, а также еще с пяти связанных с Glencore компаний, около €114,8 млн (около 11,6 млрд руб. по текущему курсу).

18 сентября состоится премьера продолжения сериала «Папины дочки» (онлайн-кинотеатр Start, телеканал СТС).

О главных событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».