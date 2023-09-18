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Коммерсантъ FM
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Торговый оборот России и США упал в 11 раз

Товарооборот между США и Россией обновил новый минимум после введения санкций и достигнул $277 млн в июле. Это в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 года. Об этом говорят данные Бюро переписей США (Census Bureau), исследованные РБК.

Июльский показатель почти в 13 раз меньше, чем в аналогичном месяце 2021 года. В 2021 году США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России. Это минимальный показатель по крайней мере с начала 2000 года (более ранней статистики по месяцам в базе нет). При этом долю в 90% в товарообороте занимают поставки из России. Экспорт из США в июле снизился до $36 млн.

В товарообороте между странами остались три основных канала: поставки из России ядерного топлива, удобрений и платиноидов (палладий, платина, родий). За семь месяцев этого года США импортировали у России товары на сумму $3 млрд, $2,5 млрд из них пришлось на эти группы.

Ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы не попали под санкции США в отличие от российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Также был установлен тариф в размере 35% на импорт из России стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины. Импорт черных металлов из России в США упал почти до нуля.

Анастасия Ларина

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