В Госдуме предложили запретить продажу энергетиков детям по всей России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил возобновить обсуждение запрета энергетических напитком несовершеннолетним на федеральном уровне. Он пообещал поднять этот вопрос на осенней сессии в Госдуме.

«В эту осеннюю сессию подниму вопрос по запрету энергетиков для несовершеннолетних. Ранее уже был внесён один из законопроектов. Считаю, что необходимо реанимировать работу в этом направлении, которая была начата в начале текущего года. В вопросе защиты здоровья детей второстепенных вопросов быть не может»,— сообщил депутат «РИА Новости».

Сейчас запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет действует более чем в 20 субъектах России, в том числе в Санкт-Петербурге и Казани. По мнению депутата, такие меры должны действовать на федеральном уровне.

Законопроект о запрете продажи энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, был внесен в Госдуму в январе этого года. Продажа энергетиков с содержанием алкоголя запрещена с января 2018 года.

Анастасия Ларина