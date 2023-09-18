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Коммерсантъ FM
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В США ищут потерпевший крушение истребитель F-35

У побережья Южной Каролины исчез истребитель F-35B. Пилот катапультировался, он выжил и находится в стабильном состоянии. Истребитель по-прежнему ищут. Об этом сообщает газета USA Today.

Самолет F-35B Lightning II летел с авиабазы морской пехоты Бофорт. Он был в составе учебно-боевой эскадрильи истребителей второго авиаполка морской пехоты. Пилота истребителя доставили больницу в стабильном состоянии.

По данным следователей, исходя из последнего зафиксированного местоположения истребителя следует, что он летел рядом с другим самолетом. Однако доказательств того, что один истребитель помешал другому, пока нет. Второй истребитель благополучно приземлился на авиабазе Чарльстон.

Анастасия Ларина

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