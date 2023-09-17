Ходаковский: погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

Замглавы управления Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что в ходе боевых действий на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковник Андрей Кондрашкин с позывным «Дунай».

«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам... Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождёт нас — нам ещё нужно немного поработать»,— написал Александр Ходаковский в Telegram-канале.

Александр Ходаковский сообщил, что познакомился с командиром десантников сразу после взятия Мариуполя, когда перед «Востоком» поставили новые задачи и батальону пришлось действовать вместе с бойцами 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады.

На сайте Минобороны говорится, что по итогам 2017 года Ульяновская десантно-штурмовая бригада была признана лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России. По данным СМИ, бригада участвовала в боях за Гостомель.

В открытых источниках говорится, что Андрей Кондрашкин также командовал 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой. В интервью 2020 года он говорил, что участвовал в трех вооруженных конфликтах.

Анастасия Ларина