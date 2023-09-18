Глава UEFA: Россия вернется в футбол после окончания военных действий на Украине

Российские сборные и клубы смогут вернуться к участию в соревнованиях под эгидой союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) только после боевых действий России на Украине. Об этом сообщил президент UEFA Александер Чеферин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент UEFA Александер Чеферин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Президент UEFA Александер Чеферин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине»,— заявил Александр Чеферин в эфире сербского канала Sportklub. Он также рассказал подробности прекращения сотрудничества с «Газпромом».

По словам UEFA, в этом решении прежде всего был символический акт — он подчеркнул, что рекламировать «Газпром» во время санкционной кампании против России было трудно. «Мне очень жаль, но мы должны были это сделать. Но стоит признать, что чаще всего на эту тему жалуются те, кто до сих пор покупает газ у одной и той же компании»,— сказал господин Чеферин.

Российские клубы и сборные отстранили от участия в международных соревнованиях UEFA в феврале 2022 года. Тогда же UEFA разорвала спонсорский контракт с «Газпромом», который был официальным спонсором Лиги чемпионов с 2012 года. Последнее партнерское соглашение с UEFA было подписано в 2021 году и должно было продлиться до 2024 года.

Анастасия Ларина