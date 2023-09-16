В Ярославской области сумма штрафов за борщевик составила 1,3 млн

В Ярославской области за июль и август 244 собственника привлечены к ответственности за необработку участков от борщевика Сосновского. Общая сумма штрафов составила 1,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам помощника губернатора Татьяны Потемкиной, оштрафованы были те собственники, которые проигнорировали требования о своевременной обработке земель. Контроль за этим ведут инспекция административно-технического надзора и органы муниципального контроля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области ужесточили штрафы по 34 позициям, включая борьбу с борщевиком. Поправки в областной закон «Об административных правонарушениях» были приняты 27 июня. Теперь за невыполнение мероприятий по ликвидации борщевика штраф для граждан составит до 4 тыс. руб., для должностных лиц — до 40 тыс., для юридических лиц — до 130 тыс. руб.

Алла Чижова