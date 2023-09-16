Axios: США не объявят о поставках ракет ATACMS Украине в ходе визита Зеленского

Американское издание Axios сообщает, что власти США не собираются объявлять о передаче Киеву ракет большой дальности ATACMS во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

По его сведениям источников Axios в американских политических кругах, вопрос поставок тактических ракет ATACMS поднимался в ходе недавней поездки госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, однако Белый дом пока не принял окончательного решения на этот счет. В пакет военной помощи Украине, о котором власти США объявят в ходе визита в страну господина Зеленского, данный вид вооружений точно не войдет, подчеркивает издание.

9 сентября американский телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что ракеты ATACMS могут войти в новый пакет военной помощи Украине. В случае одобрения до поступлений ракет на Украину могут пройти месяцы, отмечал телеканал.

11 сентября руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге сказал, что вопрос о поставках ATACMS все еще рассматривается, изменений нет. После этого первый заместитель Джо Байдена по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что ему нечего объявить о поставках ракет большой дальности Украине, однако США «ничего не исключают на данный момент».

Александр Кислов