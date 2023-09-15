Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игра на вылет

Возглавлявший Росавиацию 14 лет Александр Нерадько отправлен в отставку

Александра Нерадько, руководившего Росавиацией почти 14 лет, заменили молодым заместителем Дмитрием Ядровым, курировавшим в службе беспилотные проекты. Источники “Ъ” связывают перестановку со сложными отношениями господина Нерадько с руководством Минтранса, усугублявшиеся высокой степенью независимости Росавиации, через которую проходил основной объем бюджетного финансирования отрасли. Другими причинами стали недостаточная готовность службы к развитию беспилотной отрасли, а также ее неспособность полноценно заменить МАК в вопросах сертификации техники и расследования авиапроисшествий.

По версии участников рынка, Александру Нерадько не удалось адаптироваться к новым условиям работы российской авиации

По версии участников рынка, Александру Нерадько не удалось адаптироваться к новым условиям работы российской авиации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По версии участников рынка, Александру Нерадько не удалось адаптироваться к новым условиям работы российской авиации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 сентября назначил 35-летнего Дмитрия Ядрова новым главой Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Господин Ядров, прежде занимавший пост замглавы службы, работает в Росавиации с 2019 года и, как уточнили в Минтрансе, «курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов», в том числе по развитию беспилотных авиационных систем.

Прежний глава Росавиации 62-летний Александр Нерадько, курировавший отрасль 14 лет, отправлен в отставку, новое место его работы пока неизвестно.

Его уход источники “Ъ” в отрасли связывают с многолетними напряженными отношениями с главой Минтранса Виталием Савельевым и накопившейся критической массой нареканий. В числе последних — недовольство правительства ходом интеграции беспилотников в единое воздушное пространство.

На весенних совещаниях и встречах в Руднево (там расположен московский кластер по выпуску беспилотников) и президент Владимир Путин, и первый вице-премьер Андрей Белоусов давали понять, что если Росавиация не справится с вопросами интеграции и проработки нормативной базы, которую «вяло пишет с 2018 года», «вопрос может быть перепоручен другим лицам», говорит один из собеседников “Ъ”.

Слухи об отставке Александра Нерадько поднимались в авиаотрасли регулярно и усилились в 2022 году на фоне коррупционных скандалов с экс-чиновниками службы. В мае 2022 года премьер Михаил Мишустин вынес Александру Нерадько официальное замечание «за неисполнение поручений» Виталия Савельева: по словам собеседников “Ъ”, конфликт был давним и перерос в противостояние после перехода господина Савельева и его заместителя в «Аэрофлоте» Игоря Чалика в Минтранс в 2020 году.

Чем известен Александр Нерадько

Читать далее

Росавиация при Александре Нерадько была слишком независимой — именно через нее распределяются бюджетные субсидии на авиаперевозки, а также крупные средства на строительство аэродромов и систем аэронавигации. «Минтранс хотел поставить своего человека — и, очевидно, получил его в лице молодого специалиста»,— рассуждает один из источников “Ъ”, называя господина Ядрова компромиссной фигурой.

Другой конфликт был связан с идеей обязательного перевода российских самолетов в отечественный реестр, что до 2022 года вызывало сопротивление большинства перевозчиков.

«Все были против, потому что Росавиация не сделала ничего, чтобы ее реестр соответствовал международным нормам,— говорит один из топ-менеджеров крупной авиакомпании.— И всеобщий переход от безнадежности после 2022 года не означает, что Росавиация смогла разработать стандарты».

Другим предметом критики была неспособность Росавиации выполнять функции Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в сфере сертификации авиатехники, а позднее — в расследовании происшествий.

Александр Нерадько был главным апологетом ослабления МАК в пользу Росавиации. Но, хотя правительство передало полномочия МАК по сертификации еще в 2015 году, фактически функции Авиарегистра МАК и Авиарегистра РФ дублировались. Росавиация не смогла сформировать полноценный состав специалистов, а нормативная база остается сырой, говорят источники “Ъ”. Расследование происшествий до сих пор остается за МАК, хотя работа по созданию «дублера» — «Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов» — анонсировалась Минтрансом с 2018 года. С этой точки зрения происшедшая на этой неделе аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле (уже вторая за последние годы) могла стать дополнительным аргументом в пользу отставки господина Нерадько. «Регулятор отвечает за безопасность полетов, за контроль подготовки пилотов»,— замечает источник “Ъ”.

Среди достижений Александра Нерадько собеседники “Ъ” называют подготовку 11 аэропортов к Олимпиаде-2014 и ЧМ-2018 по футболу, проекты реконструкции аэропортов и модернизации единой системы организации воздушного движения (ЕС по ОрВД). Реконструкция аэропортовой сети действительно была масштабным проектом, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, «хотя не обходилось без срывов сроков и говорить об идеальном исполнении нельзя». Модернизация аэронавигационной системы — безусловное достижение, соглашается эксперт: «Для своего времени это был рывок».

Чем известен новый глава Росавиации Дмитрий Ядров

Читать далее

Смену руководства Росавиации господин Пантелеев связывает с приоритетом развития беспилотной авиации. После того как поворот в сторону беспилотников был обозначен государством на самом высоком уровне, а их интеграция в воздушное пространство стала одной из очевидных проблем, Росавиация и подведомственная ей ГК по ОрВД были названы слабым звеном. На этом фоне, считает Олег Пантелеев, назначение «молодого, прогрессивного и посвященного в беспилотную тему» Дмитрия Ядрова выглядит закономерно.

Айгуль Абдуллина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...