Игра на вылет

Александра Нерадько, руководившего Росавиацией почти 14 лет, заменили молодым заместителем Дмитрием Ядровым, курировавшим в службе беспилотные проекты. Источники “Ъ” связывают перестановку со сложными отношениями господина Нерадько с руководством Минтранса, усугублявшиеся высокой степенью независимости Росавиации, через которую проходил основной объем бюджетного финансирования отрасли. Другими причинами стали недостаточная готовность службы к развитию беспилотной отрасли, а также ее неспособность полноценно заменить МАК в вопросах сертификации техники и расследования авиапроисшествий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии участников рынка, Александру Нерадько не удалось адаптироваться к новым условиям работы российской авиации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ По версии участников рынка, Александру Нерадько не удалось адаптироваться к новым условиям работы российской авиации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 сентября назначил 35-летнего Дмитрия Ядрова новым главой Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Господин Ядров, прежде занимавший пост замглавы службы, работает в Росавиации с 2019 года и, как уточнили в Минтрансе, «курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов», в том числе по развитию беспилотных авиационных систем.

Прежний глава Росавиации 62-летний Александр Нерадько, курировавший отрасль 14 лет, отправлен в отставку, новое место его работы пока неизвестно.

Его уход источники “Ъ” в отрасли связывают с многолетними напряженными отношениями с главой Минтранса Виталием Савельевым и накопившейся критической массой нареканий. В числе последних — недовольство правительства ходом интеграции беспилотников в единое воздушное пространство.

На весенних совещаниях и встречах в Руднево (там расположен московский кластер по выпуску беспилотников) и президент Владимир Путин, и первый вице-премьер Андрей Белоусов давали понять, что если Росавиация не справится с вопросами интеграции и проработки нормативной базы, которую «вяло пишет с 2018 года», «вопрос может быть перепоручен другим лицам», говорит один из собеседников “Ъ”.

Слухи об отставке Александра Нерадько поднимались в авиаотрасли регулярно и усилились в 2022 году на фоне коррупционных скандалов с экс-чиновниками службы. В мае 2022 года премьер Михаил Мишустин вынес Александру Нерадько официальное замечание «за неисполнение поручений» Виталия Савельева: по словам собеседников “Ъ”, конфликт был давним и перерос в противостояние после перехода господина Савельева и его заместителя в «Аэрофлоте» Игоря Чалика в Минтранс в 2020 году.

Росавиация при Александре Нерадько была слишком независимой — именно через нее распределяются бюджетные субсидии на авиаперевозки, а также крупные средства на строительство аэродромов и систем аэронавигации. «Минтранс хотел поставить своего человека — и, очевидно, получил его в лице молодого специалиста»,— рассуждает один из источников “Ъ”, называя господина Ядрова компромиссной фигурой.

Другой конфликт был связан с идеей обязательного перевода российских самолетов в отечественный реестр, что до 2022 года вызывало сопротивление большинства перевозчиков.

«Все были против, потому что Росавиация не сделала ничего, чтобы ее реестр соответствовал международным нормам,— говорит один из топ-менеджеров крупной авиакомпании.— И всеобщий переход от безнадежности после 2022 года не означает, что Росавиация смогла разработать стандарты».

Другим предметом критики была неспособность Росавиации выполнять функции Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в сфере сертификации авиатехники, а позднее — в расследовании происшествий.

Александр Нерадько был главным апологетом ослабления МАК в пользу Росавиации. Но, хотя правительство передало полномочия МАК по сертификации еще в 2015 году, фактически функции Авиарегистра МАК и Авиарегистра РФ дублировались. Росавиация не смогла сформировать полноценный состав специалистов, а нормативная база остается сырой, говорят источники “Ъ”. Расследование происшествий до сих пор остается за МАК, хотя работа по созданию «дублера» — «Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов» — анонсировалась Минтрансом с 2018 года. С этой точки зрения происшедшая на этой неделе аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле (уже вторая за последние годы) могла стать дополнительным аргументом в пользу отставки господина Нерадько. «Регулятор отвечает за безопасность полетов, за контроль подготовки пилотов»,— замечает источник “Ъ”.

Среди достижений Александра Нерадько собеседники “Ъ” называют подготовку 11 аэропортов к Олимпиаде-2014 и ЧМ-2018 по футболу, проекты реконструкции аэропортов и модернизации единой системы организации воздушного движения (ЕС по ОрВД). Реконструкция аэропортовой сети действительно была масштабным проектом, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, «хотя не обходилось без срывов сроков и говорить об идеальном исполнении нельзя». Модернизация аэронавигационной системы — безусловное достижение, соглашается эксперт: «Для своего времени это был рывок».

Смену руководства Росавиации господин Пантелеев связывает с приоритетом развития беспилотной авиации. После того как поворот в сторону беспилотников был обозначен государством на самом высоком уровне, а их интеграция в воздушное пространство стала одной из очевидных проблем, Росавиация и подведомственная ей ГК по ОрВД были названы слабым звеном. На этом фоне, считает Олег Пантелеев, назначение «молодого, прогрессивного и посвященного в беспилотную тему» Дмитрия Ядрова выглядит закономерно.

Айгуль Абдуллина