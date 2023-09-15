На Кубани обнаружили трупы и останки свиней, инфицированных африканской чумой

На Кубани 15 сентября обнаружили трупы и останки животных, инфицированных АЧС. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На территории лесополосы Куйбышевского сельского поселения были обнаружены два трупа свиней и «продукты убоя» третьего животного. Находки уничтожили. Проведена дезинфекция.

В столовой станицы Еремизино-Борисовской Тихорецкого района нашли не менее 50 кг зараженной свинины в полутушах. Продукция выработана АО фирма «”Агрокомплекс” имени Н. И. Ткачева». В ближайшее время обнаруженное мясо уничтожат.

Еще одна находка была сделана на территории распределительного центра агрокомплекса Ткачева в Новороссийске. Там обнаружили зараженные полуфабрикаты.

Ранее на территории четырех муниципалитетов Кубани были выявлены очаги заболевания АЧС. Предприятия, на которых обнаружили вспышки заболевания расположены в Кущевском, Брюховецком, Крыловском и Калининском районах. Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «От чумы не зареклись».

Анастасия Донскова

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