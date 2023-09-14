«Многие могут оказаться в черном списке»

ЕС уточнил критерии внесения российских предпринимателей и компаний в санкционные списки. Одновременно появились примеры выхода из-под ограничительных мер, в том числе и посредством судебных исков. Есть также случаи, когда санкции снимают с тех, кто официально осудил действия России. В Кремле таких людей назвали предателями. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что противостоять санкционному давлению будет еще сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российских крупных бизнесменов можно поздравить — они больше не олигархи. Сразу стоит напомнить, что в России официально олигархов нет. Они когда-то были, в неконструктивные и лихие 90-е, но мы это явление победили. Тем не менее в Европе с этим не совсем соглашались. В частности, там считали, что раз пришел в Кремль на встречу с президентом, значит, ты с властью заодно.

Но согласно последним изменениям и дополнениям по крайней мере граждане из первой десятки русского Forbes обозначаются термином «ведущий бизнесмен». Причиной тому стали и многочисленные иски, где русские предприниматели утверждали, что никакие они не олигархи, а занимаются честным бизнесом, который никак не связан с политикой.

Действительно, с точки зрения права поди докажи, что частная компания работает на российскую власть. Пригласили в Кремль — как отказаться? И что же теперь, под санкции прикажете подпадать? ЕС сказал — хорошо — и уточнил критерии: отныне в черный список могут попасть ведущие бизнесмены, что работают в России, и те, которые обеспечивают существенный доход государству.

Так что поводов для радости на самом деле немного. Зона риска расширяется — многие, кто нынче затаился, могут оказаться в черном списке.

Тем не менее у некоторых получается санкции с себя снять. Таковых, правда, на сегодня единицы. Но примеры имеются. И вот Кремль обозначил уже свои критерии, как к таковым субъектам относиться — они или откровенные предатели, или те, кто до этого не опустился, честно добился своего в судах.

Видимо, чтобы показать ничтожность первой категории пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже обратился к Новому Завету: они настолько низко пали, что согласны продать Родину даже не за 30, а лишь за 12 сребреников. И все ради спокойной и богатой жизни.

Как бы то ни было, мы видим новые санкционные списки от американского Минфина, и Европа также, наверное, скоро подключится. Похоже, что нет санкциям конца. И даже тех, кто помогает их обходить, тоже, как видно, подвергают рестрикциям.

И как было неоднократно сказано ранее, слезные письма, уговоры не очень помогают. И даже тому, кто решается на плохое, за 12 или за 30 сребреников готов отказаться от родины и посчитать себя неким другим бизнесменом, который не относится к России, это тоже не дает никаких гарантий. Потому что критерии остаются размытыми. Тем не менее мы видим, что западные бюрократы работают над тем, чтобы подвести все эти правила под определенный знаменатель, чтобы никто уже не смог формально обойти указанные меры.

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