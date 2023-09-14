Евросоюз перестал называть российских бизнесменов олигархами

Евросоюз (ЕС) больше не называет олигархами российских бизнесменов при введении санкций против них. Слово «олигарх» в описании россиян в «Официальном журнале ЕС» заменено теперь на словосочетание «ведущий бизнесмен», обратило внимание издание РБК.

В обосновании введения санкций в отношении российских предпринимателей слово «олигарх» больше не упоминается. Вместо него используется характеристика «ведущий бизнесмен» (leading businessperson). Такие изменения внесены в информацию о 140 физических и 41 юридическом лицах РФ, которые попали под европейские санкции.

Также слово «олигарх» удалено из большинства описаний встречи президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, которая состоялась 24 февраля 2023 года (в том числе именно из-за присутствия на этой встрече многие бизнесмены были включены в санкционный список ЕС). Теперь выражение «встреча олигархов в Кремле» по отношению к этому мероприятию заменено на словосочетание «встреча ведущих бизнесменов в Кремле».

Накануне власти Евросоюза приняли решение исключить из санкционного списка трех российских бизнесменов. Санкции сняты с главы группы ЕСН Григория Березкина, экс-главы Ozon Александра Шульгина, совладельцы «Нортгаза» Фархада Ахмедова. Также санкции не продлили в отношении погибшего полковника ВС РФ, Героя России Георгия Шуваева.

Александр Кислов