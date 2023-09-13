МИД Румынии вызовет главу дипмиссии РФ в связи с обнаружением обломков БПЛА

Министерство иностранных дел Румынии вновь выразило протест России против нарушения воздушного пространства страны. МИД сообщил, что вызовет главу российской дипмиссии. Ранее сегодня, 13 сентября, Минобороны Румынии сообщило, что вновь обнаружило недалеко от границы с Украиной фрагменты беспилотника, аналогичного стоящим на вооружении у России.

«Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны Российской Федерации ситуации с безопасностью, в том числе на границе между Румынией и Украиной, а также призывает соблюдать международное право, в том числе соблюдать неприкосновенность воздушного пространства Румынии»,— говорится в сообщении на сайте румынского МИДа.

Министерство сообщило, что проинформировало союзников по НАТО о найденных сегодня обломках БПЛА и проводит с ними консультации о развитии ситуации на границе Украины и Румынии. По информации Минобороны Румынии, новые фрагменты дрона были найдены в 1,5 км от коммуны Нуфару в уезде Тулча.

Ранее обломки беспилотников, аналогичных тем, что использует российская армия, Румыния находила 6 и 9 сентября — также на территории уезда Тулча и в 2,5 км от граничащего с Украиной села Плауру. 10 сентября советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину вызвали в МИД Румынии. Там ей передали протест из-за нарушения воздушного пространства страны. Представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня заявила, что Румыния не знает наверняка, кому принадлежат обломки БПЛА.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов