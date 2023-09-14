Андрею Караулову не вернули жилье

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты журналиста Андрея Караулова (признан иноагентом) на арест его 11 московских квартир, наложенный в рамках возбужденного в марте уголовного дела о незаконном предпринимательстве. Господин Караулов сдавал это жилье в аренду и получал с него, как считает следствие, миллионные доходы. Сам журналист считает свое уголовное преследование необоснованным, заявляя, что со всех доходов от сдачи в аренду квартир платил налоги, причем значительно большие, чем если бы он официально зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Караулов (признан иноагентом) утверждает, что, не регистрируясь ИП, он платил в казну больше налогов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Караулов (признан иноагентом) утверждает, что, не регистрируясь ИП, он платил в казну больше налогов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение об аресте квартир известного журналиста Андрея Караулова было принято Симоновским судом столицы 28 апреля этого года по ходатайству управления организации дознания ГУ МВД России по Москве. Орган дознания посчитал эту недвижимость «орудием преступления». Кроме того, полицейские указали в суде, что по результатам расследования уголовного дела к журналисту могут быть предъявлены крупные финансовые претензии (например, на него будет наложен штраф), удовлетворение которых необходимо заранее обеспечить.

Само разбирательство в отношении Андрея Караулова было начато месяцем ранее по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации). Как ранее сообщал “Ъ”, основанием для этого стали оперативные данные, полученные сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и столичной полиции, согласно которым в столице господин Караулов является владельцем порядка полусотни квартир.

Впрочем, в суде выяснилось, что журналисту принадлежало 11 квартир, которые он сдавал в аренду.

Как рассказал “Ъ” представляющий интересы журналиста адвокат Александр Обозов, он обжаловал в апелляционной инстанции Мосгорсуда решение об аресте недвижимости. Адвокат, который защищает господина Караулова и в рамках расследования уголовного дела, в своей жалобе утверждал, что незаконен не только факт ареста квартир его доверителя, но и возбуждение дела, по которому тот проходит подозреваемым. «Я считаю в корне неверным мнение дознавателя о том, что моему доверителю для сдачи квартир в аренду надо было зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя,— заявил “Ъ” господин Обозов.— Вывод органа дознания тем более удивителен, что Андрей Викторович исправно платил налоги с доходов от сдачи в аренду недвижимости в размере 13%. А если бы он был зарегистрирован самозанятым или индивидуальным предпринимателем, то тратил бы намного меньше».

Защитник также отметил, что его доверитель не получал от сдачи в аренду жилья «баснословных» сумм, поскольку сдавал не элитное жилье, а небольшие квартиры — «однушки» или «двушки», которые приобрел в 90-х — начале 2000-х годов: тогда инвестирование накоплений в приобретение недвижимости выглядело наиболее надежным.

Кроме того, адвокат в судах первой и апелляционной инстанций заявлял, что считает стоимость оказавшихся под арестом квартир несоразмерной называемому полицией предполагаемому ущербу по делу в 4,8 млн руб. Адвокат также напомнил, что, согласно постановлению пленума Верховного суда России от 18 ноября 2004 года, сдача квартир в аренду не является предпринимательством. Там, подчеркнул защитник, прямо говорится, что если гражданин приобрел для личных нужд жилое помещение, «временно сдал его в аренду или внаем и в результате такой гражданско-правовой сделки получил доход (в том числе в крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечет уголовной ответственности за незаконное предпринимательство».

Однако апелляционная инстанция Мосгорсуда жалобу адвоката отклонила.

В ее решении говорится, что суд первой инстанции «обоснованно согласился с наличием оснований для наложения ареста на квартиры Андрея Караулова... в пределах срока дознания, в целях обеспечения исполнения приговора в части иска и взыскания штрафа, обеспечения сохранности имущества до момента принятия окончательного решения по возбужденному уголовному делу». По поводу же мнения адвоката о несоразмерности стоимости арестованного имущества и предполагаемого ущерба горсуд напомнил, что «предварительное расследование по уголовному делу не окончено, уголовно-правовая оценка деянию не дана, как и не установлен окончательный размер ущерба».

Господин Обозов не согласился с этим судебным решением. «Считаю его опасным прецедентом, поскольку многие люди в Москве и крупных городах-миллионниках сдают в аренду квартиры и не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей либо самозанятых,— заметил “Ъ” адвокат.— Кроме того, есть ряд категорий граждан, которым в силу занимаемых должностей законодательно запрещено регистрироваться в качестве предпринимателей, но у них есть свободное жилье, которое можно сдать. Если же следовать логике дознания и суда, то тысячи граждан могут оказаться под угрозой привлечения к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ».

Как уточнил адвокат, в данный момент его доверитель находится за границей, поэтому дознание по его делу приостановлено, а сам журналист объявлен в розыск.

«Кстати, мы обжаловали и признание Андрея Караулова иноагентом в Замоскворецком суде, где скоро состоится разбирательство»,— добавил Александр Обозов.

Дело о незаконном предпринимательстве — уже третье по счету, фигурантом которого стал бывший автор телепрограммы «Момент истины». В конце прошлого года в отношении Андрея Караулова возбудили уголовное дело о клевете (ч. 5 ст. 281.1 УК РФ) в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, а в марте — о клевете на режиссера Никиту Михалкова. Сейчас они объединены в одно производство.

Алексей Соковнин