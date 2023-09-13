Главные новости за 13 сентября. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

Двух фермеров задержали после вспышки сибирской язвы в Богучарском районе Воронежской области. Возбуждены уголовные дела. Кроме того, во время обходов у воронежцев обнаружено 6,8 тыс. неучтенных сельскохозяйственных животных.

Белгородцы положили на эскроу-счета для покупки жилья около 7 млрд рублей.

Группа «Дорхан» планирует построить под Воронежем завод по антикоррозийной обработке металла за 1,1 млрд рублей. Ранее компания вложила в местные проекты более 2 млрд рублей.

Тамбовский застройщик Павел Горбунов оштрафован на 300 тысяч рублей за неуплату 36,5 млн рублей налогов.

Власти объяснили снижение числа парковок в новостройках Воронежа отсутствием спроса у покупателей. Предлагаемая норма соотносится с фактическим положением дел на сегодня, но итоговое решение будет принято по результату детального анализа и учета мнения экспертов, заверяет департамент архитектуры и градостроительства.

ФСБ задержала жителя Липецка по подозрению в финансировании украинских военных.

В воронежском сити-парке «Град» вместо магазина Decathlon откроется «Спортмастер». Общая площадь ритейлера вырастет почти в два раза до 3,2 тыс. кв. м.

С воронежца взыскали 437 тысяч рублей за незаконную вырубку 60 тополей в заказнике. Ранее он получил два года лишения свободы условно. Ущерб почти в четыре раза превысил взысканную сумму.