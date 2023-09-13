Власти объяснили снижение числа парковок в новостройках Воронежа отсутствием спроса у покупателей

Рассматриваемое Союзом строителей Воронежской области снижение норматива по числу машино-мест с одного на 80 кв. м до одного на 130 кв. м в новостройках Воронежа связано с невостребованностью парковок. Об этом заявили в региональном департаменте архитектуры и градостроительства.

По данным ведомства, застройщик обеспечивают показатель в одно место на 80 кв. м, но «покупателям квартир это комфорта не добавляет»: «Многие паркинги, прежде всего подземные, в новостройках остаются не востребованными по разным причинам. И в этих причинах тоже нужно разбираться — как экспертам, так и застройщикам, несущим издержки».

Власти подчеркнули, что речь не идет о парковках в составе улично-дорожной сети и гаражных кооперативах.

Ситуация с парковками в большинстве населенных пунктов региона не является проблемной, исключение составляет Воронеж. Поэтому предлагается, чтобы показатели уточняли сами муниципалитеты, пояснили в департаменте.

В ведомстве рассказали, что снижение норматива Союз строителей рассматривает около года. Решение о показателе в одно место на 130 кв. м не является окончательным. «По сути, эта норма соотносится с фактическим положением дел на сегодня. Итоговое решение будет принято по результату детального анализа и учета мнения экспертов», — отметили там.

В Воронеже изменения можно вводить «без ущерба для интересов горожан» после того, как будут сняты «все насущные вопросы» с общественным транспортом («муниципальная транспортная компания и частные перевозчики продолжат обновлять подвижной состав, будет внедрена система BRT, появится интеллектуальная транспортная система»).

«Нормы сами по себе не являются панацеей и, тем более, не возлагают ответственность за строительство парковочных объектов на кого бы то ни было (застройщиков или муниципалитет). Это цифры, опирающиеся на факты и статистику», — рассказали в департаменте.

Ведомство намерено выработать «системные решения», которые помогут улучшить состояние среды в целом, в том числе с помощью градостроительного нормирования. «Именно поэтому данный показатель мы рассматриваем не отдельно, а в комплексе. Появление дворов без автомобилей, изначально грамотная планировка пространства, обеспечение города общественным транспортом — вся эта логическая цепочка приведет к снижению автомобилизации», — заявили в департаменте, подчеркнув, что приоритет развития общественного транспорта является позицией правительства РФ и Минстроя.

Александр Прытков

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