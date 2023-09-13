Двух фермеров задержали после вспышки сибирской язвы в Богучарском районе Воронежской области

После выявления нового очага сибирской язвы в Богучарском районе Воронежской области были задержаны двое фермеров. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал знакомый с ситуацией источник в правительстве региона. По его словам, из-за вспышек заболевания в Богучарском и Панинском районах возбуждено три уголовных дела. В правоохранительных органах информацию о задержании фермеров пока не комментируют.

Кроме того, источник рассказал, что все восемь богучарцев, у которых подтвердилась инфекция, являются родственниками. По данным облздрава, они проходят лечение в инфекционном отделении БСМП №8 в Воронеже. Еще одного жителя района — 15-летнего подростка — положили в областную детскую клиническую больницу №2 в облцентре с подозрением на наличие заболевания. Результаты его анализов еще не готовы.

О выявлении нового очага сибирской язвы стало известно 7 сентября. В правительстве региона постановили признать им молочную ферму в селе Лебединка Богучарского района и территорию в 650 м от нее, а также — ввести карантин в Богучарском и соседнем Кантемировском районах до 20 декабря.

По словам зампреда правительства региона Виктора Логвинова, причиной распространения заболевания мог стать привезенный скот без бирок. После выявления вспышек инфекции были инициированы внеплановые обходы подворий. На сегодня обследовано более 10 тыс. домовладений, в которых обнаружено 6,8 тыс. неучтенных сельскохозяйственных животных.

В конце августа в регионе было выявлено два очага заболевания. Первый — в селе Красные Холмы Панинского района, второй — в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в центре Воронежа. В Панинском районе был госпитализирован один человек, введен режим ЧС. О зараженных в облцентре не сообщалось, однако там был введен карантин до 23 октября, который в итоге отменили к 1 сентября. Управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли распространение эпизоотии (ч. 1 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Подробнее о выявлении сибирской язвы в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Олег Мухин

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