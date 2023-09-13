Группа «Дорхан» планирует построить под Воронежем завод по антикоррозийной обработке металла за 1,1 млрд рублей

В индустриальном парке «Масловский» под Воронежем группа «Дорхан» может построить завод по антикоррозийной обработке металла за 1,1 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Александр Гусев.

По его словам, методом горячего цинкования планируется обрабатывать до 40 тыс. т металлоконструкций в год. Завод планируется производить опоры освещения, кабеленесущие системы, решетчатые настилы, стойки шумозащитных экранов, рамы полуприцепов. Два ближайших аналогичных предприятия находятся в 500 км от Воронежа.

К 2028 году на заводе будет создано «почти» 200 рабочих мест. Налоговые поступления за первые восемь лет работы Александр Гусев оценил в примерно 150 млн руб. Губернатор уже одобрил проект, после его рассмотрения экспертным советом инвестору оформят земельный участок.

«Дорхан» уже является резидентом «Масловского». В 2018 году группа выкупила недостроенную площадку у обанкротившейся компании «Армакс групп». В 2021 году «Дорхан» запустил складской комплекс. Общий объем инвестиций в оба проекта составил 2 млрд руб. В 2022 году группа заявила о планах построить еще один производственно-логистический комплекс за 450 млн руб.

Александр Прытков

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