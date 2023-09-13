С воронежца взыскали 437 тысяч рублей за незаконную вырубку 60 тополей в заказнике

Коминтерновский райсуд Воронежа постановил взыскать с 36-летнего воронежца 437 тыс. руб. ущерба за незаконную вырубку 60 тополей в пользу областного департамента природных ресурсов и экологии. Об этом сообщили в ведомстве.

Преступление было совершено 25 апреля 2022 года на территории природного заказника областного значения «Землянский» в Семилукском районе. У воронежца был порубочный билет, но он уничтожил деревья по адресам, не указанным в разрешительном документе.

Спустя год Семилукский райсуд признал горожанина виновным в незаконной рубке лесных насаждений (ч.3 ст. 260 УК РФ, до семи лет колонии) и приговорил его к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в год.

В последние дни апреля 2022 года сотрудники ведомства обнаружили в том же заказнике 74 поврежденных остролистных клена. Общий ущерб от действий «черных лесорубов» составил 1,6 млн руб.

О расследовании превышения полномочий воронежскими лесниками читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Дело вышло из рубки».

Алина Морозова

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