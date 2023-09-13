В Воронежской области после вспышки сибирской язвы обнаружили 6,8 тысяч неучтенного скота

После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области начались внеплановые обходы подворий. На сегодня обследовано более 10 тыс. домовладений, в которых обнаружено 6,8 тыс. неучтенных сельскохозяйственных животных: 4,7 тыс. малого рогатого скота, 1,9 тыс. крупного рогатого скота, 73 свиньи и 58 лошади. Об этом сообщил зампред облправительства Виктор Логвинов на совещании по снижению рисков распространения заболевания в регионе.

«Это говорит о том, что во время тех мероприятий, которые проводились до возникновения двух очагов сибирской язвы, скрывался скот. Мне непонятно отношение населения к этому. Вакцинация бесплатная», — заявил господин Логвинов

Согласно указу губернатора Александра Гусева, внеплановые обходы подворий продолжатся до начала октября. Также будет осуществляться мониторинг торговых площадок, реализующих мясо и полуфабрикаты. На въезде в регион начнут работу мобильные посты ДПС, которые смогут контролировать перемещение сельскохозяйственных животных и мясной продукции.

Ранее господин Логвинов заявил, что причиной новой вспышки сибирской язвы в Воронежской области мог стать привезенный скот без бирок.

О выявлении нового очага инфекции стало известно 7 сентября. В правительстве региона постановили признать им молочную ферму в селе Лебединка Богучарского района и территорию в 650 м от нее, а также — ввести карантин в Богучарском и соседнем Кантемировском районах до 20 декабря.

По данным на 13 сентября, сибирская язва лабораторно подтверждена у восьми богучарцев. Все они проходят лечение в инфекционном отделении БСМП №8 в Воронеже. Еще одного жителя района — 15-летнего подростка — с положили в областную детскую клиническую больницу №2 в облцентре с подозрением на наличие заболевания. Результаты его анализов еще не готовы, как рассказали «Ъ-Черноземье» в облздраве.

О выявлении первого в этом году очага сибирской язвы в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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