ФСБ задержала спонсировавшего украинских военных липчанина

В Липецке по подозрению в госзимене (ст. 275 УК РФ) задержан местный житель. Об этом «Вести Липецк» сообщили со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По версии ведомства, липчанин с одного из банковских счетов переводил средства на криптовалютный счет установленному гражданину Украины. На эти деньги оружие покупали «вооруженные силы Украины, украинские националистические батальоны, ультраправые и экстремистские организации», которые ведут боевые действия против России.

В частности, приобретались средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ.

Иван Недокопов

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