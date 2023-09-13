Белгородцы положили на эскроу-счета для покупки жилья около 7 млрд рублей

Жители Белгородской области к концу первого полугодия разместили на эскроу-счетах «почти» 7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном министерства экономического развития и промышленности.

За полгода сумма увеличилась более чем на 700 млн руб., или на 11%. В январе-июне жители региона открыли 94 новых счета. Общее число эскроу выросло до 1 776.

В первом полугодии белгородцы получили 677 квартир с использованием таких счетов. За это же время застройщикам было перечислено 2,8 млрд руб.

По данным на 1 июля, в регионе между строительными компаниями и банками заключено 30 кредитных договоров на общую сумму около 12 млрд руб.

Всего с начала перехода застройщиков на эскроу белгородцы приобрели с их применением около 3,5 тыс. квартир.

Почему белгородские застройщики лидируют в комплексном развитии территорий — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сам себе КРТ».

Александр Прытков

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