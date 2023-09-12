Главные новости за 12 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Самолет Boeing, направляющийся из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. На борту находилось 159 пассажиров и шесть членов экипажа — все остались живы.

Пассажирам аварийно севшего самолет выплатят компенсацию за испуг в размере 100 тыс. руб.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что представит к региональным наградам пилотов «Боинга». Он назвал экипаж «геройским».

Правительство РФ направит на развитие инфраструктуры аэропорта в Краснодаре 8,2 млрд руб. Правда, деньги поступят только в 2026–2027 годах.

Полиция проведет проверку сведений о преследовании неизвестным мужчиной школьницы в Анапе.

В Майкопе умер активист из Новороссийска Иван Карпенко. Его тело обнаружили на берегу реки. Официальная причина смерти — сердечное заболевание.

В Северной Осетии браконьеры убили леопарда Лео, выращенного в Сочинском нацпарке.

Новым главным тренером ФК «Кубань» назначит бывший игрок сборной России Вадим Евсеев. Предыдущий наставник Александр Григорян отправлен в отставку после неудачного старта сезона.

Инфекционист объяснила всплеск заболеваемости ВИЧ на Кубани. По ее словам, это связано с увеличением охвата обследования контактных лиц из групп риска и низким уровнем информированности о методах профилактики вируса иммунодефицита человека.

Власти Крыма заявили, что нанесенный Украиной ущерб Крыму от финансовой блокады, по предварительной оценке, составил 38 млрд руб.

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