Власти Омской области наградят пилотов, экстренно посадивших самолет Сочи — Омск

Избранный 11 сентября 2023 года губернатор Омской области Виталий Хоценко представит к региональным наградам пилотов, экстренно посадивших в поле в Новосибирской области самолет рейса Сочи — Омск. Об этом он сообщил ТАСС, назвав экипаж «геройским».

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» отметили, что командир воздушного судна Сергей Белов является потомственным пилотом. Он родился в Тбилиси в 1990 году. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске, был демобилизован из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что вторым пилотом стал Эдуард Семенов.

12 сентября около 5:44 мск на открытый участок местности в 180 км от Новосибирска экстренно сел самолет А320 авиакомпании «Уральские авиалинии». На борту находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа. После аварийной посадки СКР возбудил уголовное дело.

Татьяна Ручкина

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