Вылетевший из Сочи Boeing совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Самолет Boeing, направляющийся из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Как сообщает пресс-служба МЧС России, на борту находилось 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Всех пассажиров самолета эвакуировали, они осматриваются медиками. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Росавиации, аварийная посадка произошла в 05:44 мск на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска). Самолет А320 принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

На место направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения. Кроме того, работают силы пожарно-спасательного гарнизона, дополнительно в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России.

Татьяна Ручкина

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