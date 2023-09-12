Полиция проверит сведения о преследовании мужчиной школьницы в Анапе

Полиция проведет проверку сведений о преследовании неизвестным мужчиной школьницы в Анапе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Шевченко днем 12 сентября. Видео с кадрами происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах ролика мужчина в белой кепке пытался зайти во двор частного дома за девочкой, вошедшей в калитку.

Пользователи сообщают, что мужчина скрылся, услышав голоса взрослых.

Анастасия Донскова

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