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Новым главным тренером футбольного клуба «Кубань» стал Вадим Евсеев

Вадима Евсеева назначили на должность главного тренера футбольного клуба «Кубань». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Контракт господина Евсеева действует до конца игрового сезона 2023–2024 года. Тренер приступил к работе с 12 сентября.

«В команду нового наставника войдут Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков»,— говорится в сообщении.

Вадим Евсеев родился в 1976 году в Мытищах Московской области. Выступал в качестве игрока за московский «Локомотив» с 1990 года, в составе которого дважды получил титул чемпиона России. За сборную РФ господин Евсеев провел 20 матчей и стал автором одного гола. Карьеру тренера он начал с 2013 года, возглавив команду Иваново «Текстильщик». В 2021 году стал главным тренером ярославского «Шинника». Под руководством тренера команда вышла в ФНЛ. До перехода в кубанский клуб Вадим Евсеев тренировал игроков воронежского клуба «Факел».

Анастасия Донскова

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