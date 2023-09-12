В Крыму оценили ущерб от финансовой блокады в 38 млрд рублей

Нанесенный властями Украины ущерб Крыму от финансовой блокады, по предварительной оценке, составил 38 млрд руб. Об этом заявил глава Госсовета РК Владимир Константинов в Telegram.

Убытки, которые понесла республика в результате транспортной блокады, по оценке экспертов, достигают 1,1 млрд руб. В сумму также включили затраты на ремонт Чонгарского и Крымского мостов.

«Мы давно говорим о необходимости оценки ущерба, который нанесла нашей республике, нашей стране Украина. Сегодня эта инициатива уже анализируется экспертами в федеральных СМИ. Со своей стороны мы ориентируем на эту работу наших коллег из новых субъектов России»,— говорится в сообщении.

Арбитражный суд Крыма рассмотрит иск о компенсации ущерба, причиненного РК в результате водной блокады, 13 сентября. Требования истца достигли 1 трлн руб. Ранее господин Константинов заявил, что в требования будут включены финансовые потери представителей бизнес-сферы полуострова.

Анастасия Донскова

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