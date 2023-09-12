Пассажирам экстренно севшего самолета Сочи — Омск выплатят по 100 тысяч рублей

Пассажирам самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс Сочи — Омск и экстренно приземлившегося в поле в 180 км от Новосибирска, выплатят компенсацию за испуг в размере 100 тыс. руб. Об этом глава компании Сергей Скуратов сообщил на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Он также отметил, что экипаж самолета отстранят до конца расследования. Это связано с тем, что сотрудники сейчас будут писать большое количество объяснительных и общаться со следователями, прокуратурой и руководством авиакомпании.

«На мой взгляд, выполнить такую посадку — это большое мастерство, это самообладание. Люди не растерялись и выполнили эту сложную посадку. Выполнили хорошо, потому что это самолет и люди»,— отметил Сергей Скуратов.

Власти Омской области заявили, что представят к наградам пилотов, посадивших самолет.

Татьяна Ручкина

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