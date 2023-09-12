В Сириусе утвердили официальный герб

У федеральной территории Сириус появился свой герб. Об этом сообщает «Журнал.Сириус» со ссылкой на создателя герба — члена Гильдии геральдических художников и Международного сообщества практикующих геральдистов Максима Черникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Сириус.Журнал» Фото: «Сириус.Журнал»

Символом Сириуса стал золотой крылатый пес на лазоревом гербе, который держит в зубах червленое яблоко с серебряными черенком и листом.

Максим Черников рассказал, что во время первых обсуждений нового проекта герба было предложено отказаться от темы звезды как от слишком очевидного решения. Однако полностью игнорировать тему космоса было бы неразумно. Поскольку Сириус является альфой Большого Пса и одной из самых ярких звезд, ее связывают с образом собаки.

«В геральдике первая федеральная территория будет определять правила игры для других. На герб Сириуса, на его статусные элементы будут ориентироваться все последующие федеральные территории, если такие появятся»,— отметил Максим Черников.

Татьяна Ручкина

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