Правительство РФ направит на развитие инфраструктуры аэропорта в Краснодаре 8,2 млрд рублей

Развитие инфраструктуры аэропорта Пашковский в Краснодаре будет идти при участии федерального финансирования. В 2026–2027 годах правительство РФ направит на реализацию проекта 8,2 млрд руб., говорится в распоряжении, подписанном председателем ведомства Михаилом Мишустиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

В правительстве РФ отметили, что развитие инфраструктуры аэропорта позволит сократить время в пути для пассажиров. Это может произойти за счет формирования прямых беспересадочных рейсов из Краснодара в регионы России и зарубежные страны. Также это создаст условия для снижения стоимости авиаперевозок.

В аэропорту планируют построить новый пассажирский перрон для стоянки воздушных судов и объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры. Общая площадь новых объектов превысит 220 тыс. кв. м.

В мае 2022 года Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства аэропорта в Краснодаре. За счет новой инфраструктуры пассажиропоток сможет увеличиться до 7,5 млн человек. Пропускная способность воздушной гавани достигнет 3,2 тыс. пассажиров в час.

Татьяна Ручкина

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