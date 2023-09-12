В Майкопе у реки обнаружили тело экоактивиста из Новороссийска

В Майкопе умер член эковахты, активист из Новороссийска Иван Карпенко. Его тело обнаружили на берегу реки, сообщает «Наша газета Новороссийск».

Иван Карпенко участвовал в решении проблемы сохранения Суджукской косы и выступал против незаконной застройки. Активист переехал в Адыгею несколько месяцев назад. Там он продолжил заниматься вопросами защиты окружающей среды.

По данным издания, молодой человек умер из-за сердечного заболевания. Церемония прощания с Иваном Карпенко пройдет в поселке Новые Поляны Апшеронского района 13 сентября.

Анастасия Донскова

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