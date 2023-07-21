«Слишком уж активен был в последнее время товарищ Гиркин»

В Москве задержан Игорь Стрелков. Его доставили в Мещанский суд столицы. Бывшему министру обороны ДНР вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности при помощи интернета. В последнее время Стрелков в своих публичных выступлениях жестко критиковал Министерство обороны и даже действия верховного главнокомандующего. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что задержанный все же может рассчитывать на снисхождение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Игорь Иванович Стрелков, урожденный Игорь Всеволодович Гиркин, фигура настолько известная, что пересказывать его биографию лишний раз не имеет смысла. Единственное — нужно напомнить, что после безуспешных попыток попасть на фронт, или можно подобрать этому какое-то другое название, в последнее время он тем не менее находился в Москве, где занимался общественной деятельностью, переходящей в политическую.

При его непосредственном участии учрежден «Клуб рассерженных патриотов». Суть проекта понятна — ключевое слово «рассерженные». Смысл в том, что российская власть слишком уж либеральничает с врагами в лице Украины и Запада, да и внутри страны есть разные непонятные фигуры, которые не пойми что себе позволяют, и действовать надо жестче. Здесь бы вовремя Игорю Стрелкову остановиться, но нет, дальше случилось то, что называется популярным словосочетанием «переход красных линий».

И вот он вплотную перешел на личности, сначала осторожно, на уровне чиновников, Министерства обороны, а затем, не стесняясь, стал резать правду-матку даже в отношении первого лица.

Возникает естественный вопрос: почему одних за подобные дела немедленно, не церемонясь, отправляют куда следует, а другим подобное дозволяется? Да, мы понимаем: заслуги, звания... Да и в целом патриотам в России можно чуть больше. Но все-таки закон вроде бы для всех един.

Нелишне также задаться вопросом, кого, собственно, считать в России патриотом, а кого нет. Впрочем, наверное, это к делу отношения не имеет.

Но, как бы то ни было, слишком уж активен был в последнее время товарищ Гиркин. Все бы ничего, но вот бдительный гражданин из Ярославля, простой врач в ЧВК «Вагнер», написал заявление куда надо. Правоохранители вынуждены реагировать, по-другому не может быть. Здесь уж ничего не поделаешь.

Если же кого-то смущает аббревиатура ЧВК «Вагнер», то, наверное, это просто совпадение.

Что будет дальше, мы гадать, конечно же, не будем. Наверное, учитывая заслуги и звания, ему выйдет некое снисхождение.

Если же говорить в целом, то как-то все смешалось нынче: где патриоты, где либералы. Непонятно, кто в итоге опаснее и кто сильнее раскачивает лодку.

Причем так иногда случается, что вот такие критики — Робин Гуды и борцы с олигархами — популярны в народе, да и любят на Руси гонимых. Игорь Иванович подходит на эту роль как нельзя лучше: пожизненный приговор Окружного суда в Гааге, прокуратура Украина его ищет в связи с обвинениями в тяжких преступлениях. Вот и на родине тоже начались неприятности с правоохранителями.

В целом нелишней будет определенная перенастройка системы, а то мало ли что может дальше приключиться. Кто друг, кто враг? С одной стороны, герой, а, с другой, вроде как уже и нет. Как простому человеку в этом разобраться? Помочь нужно.

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