Адвокат рассказал об ухудшении здоровья Стрелкова в СИЗО

Здоровье Игоря Стрелкова (Гиркина) ухудшается, заявил адвокат Гаджи Алиев, навестивший арестованного в московском СИЗО «Лефортово». Слова адвоката привела жена Игоря Гиркина Мирослава Регинская. Она назвала происходящее издевательством и настаивает, что ее мужу нужно провести обследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С его слов, у Игоря ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание. Обследование до сих пор не проводилось, от чего, я, честно говоря, в глубоком шоке. Ничем другим, как откровенным издевательством я это назвать не могу и смиряться с этим не собираюсь»,— написала она во «ВКонтакте».

Госпожа Регинская добавила, что муж писал ей 6 августа. В письме он рассказал, что у него все «относительно нормально», и пожаловался на жару в камере, несмотря на работающий кондиционер.

Игорь Гиркин был задержан сотрудниками ФСБ 21 июля. Как говорил Александр Молохов, обвинение связано с двумя постами в Telegram-канале, в которых говорится «о крымской проблематике» и невыплатах военным (призывы к экстремистской деятельности, ч. 2. ст. 280 УК РФ). Господин Гиркин вину не признает. Суд арестовал его до 18 сентября. ФСБ засекретила его дело.

Подробности — в материале «Ъ» «Для полковника Гиркина не хватило аргументов».

Лаура Кеффер