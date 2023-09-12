Курс на Восток

Развитие российской экономики в условиях внешнего санкционного давления определяется быстрым смещением грузовых потоков на Восток. В первую очередь экспортных поставок угля, нефте- и лесопродуктов, зерна, а также транзитных и экспортных контейнерных перевозок. Это ведет к необходимости значительного расширения железнодорожных провозных мощностей, грузовых переходов на границе с Китаем и увеличения мощностей дальневосточных портов. Сегодня значительная часть транспортной инфраструктуры зауральской части развивается под знаком восточной переориентации российского экспорта и импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С момента старта модернизации Восточного полигона в 2013 году на БАМе построено свыше 400 км новых двухпутных участков

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ С момента старта модернизации Восточного полигона в 2013 году на БАМе построено свыше 400 км новых двухпутных участков

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Главный инвестиционный проект в транспортной сфере Сибири и Дальнего Востока в нынешних обстоятельствах — расширение пропускной способности сети ОАО «РЖД». По данным компании, из 2,57 трлн руб. расходов на инвестпроекты, утвержденные комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, 673 млрд руб. предусмотрены на второй этап модернизации БАМа и Транссиба, который реализуется с 2018 года. Также есть отдельный инвестпроект по увеличению пропускной и провозной способности контейнеропотока в четыре раза, в том числе «Транссиб за 7 дней», стоимостью 202 млрд руб. Значительная часть его также реализуется на восточных участках сети РЖД. Ожидается, что после второго этапа модернизации пропускная способность Восточного полигона РЖД увеличится в 1,5 раза (до 180 млн т), а в следующем году начнется реализация третьего этапа модернизации.

Больше вывезти и погрузить в портах

По оценке губернатора Приморского края Олега Кожемяко, высказанной в интервью «Интерфаксу» в начале августа, к 2030 году мощность портов только Приморья увеличится в два раза (до 300 млн т) с ежегодным приростом на 20 млн т. «Объемы грузоперевозки растут, поэтому необходимо увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, нужно вовремя проводить реконструкцию и переоснащение автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем»,— отметил глава Приморья. По данным генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, которые он привел на встрече с президентом России Владимиром Путиным в начале июня, перевозки компанией на восток растут, в этом году они увеличились до 96,7 млн т (+8%), в том числе 50 млн — на экспорт.

По данным РЖД, начиная с 2013 года, когда стартовала программа модернизации Восточного полигона, на Байкало-Амурской магистрали появились свыше 400 км новых двухпутных участков. В этом году практически каждую неделю компания сообщает о пусках новых объектов, расширяющих пропускную способность Восточного полигона сети. В основном это все те же вставки второго пути на различных участках БАМа, новые тяговые электроподстанции, железнодорожные станции вместо разъездов и многое другое. Например, в начале августа после реконструкции была пущена станция Таксимо на БАМе, ее пропускная способность выросла с 25 до 59 грузовых поездов в сутки. «Для России это имеет стратегическое значение, это еще один важный шаг на пути разворота экономики на восток и наращивания экспортного потенциала нашей страны»,— отметил на церемонии пуска станции министр транспорта России Виталий Савельев. А 18 августа компания сообщила об открытии нового второго пути на участке БАМа Дюгабуль–Ункур в Амурской области протяженностью более 20 км. Здесь на линии Хани–Тында программой модернизации Восточного полигона предусмотрено до 2025 года переустройство еще 14 разъездов с укладкой вторых путей на семи перегонах, что в итоге увеличит провозную способность всего участка до 54 млн т. Из 100 строящихся объектов только на Дальневосточной железной дороге движение поездов до конца года запланировано на 65, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Четыре тяговые подстанции, пущенные после реконструкции на Красноярской железной дороге в августе (Камарчага на Транссибе, Курагино, Мана и Кравченко на участке Междуреченск–Тайшет), призваны повысить надежность электроснабжения сложных перегонов и увеличить пропускную способность опять же Восточного полигона. Ввод в строй последних трех обеспечит энергоснабжение самых сложных перегонов в Восточных Саянах и вместе со строительством вторых путей создаст условия для наращивания объемов тяжеловесного движения — поездов массой 7100 т и более против ранее предельно допустимого веса 6030 т — и сокращения интервала попутного следования с 20 до восьми минут. Только в первом полугодии нынешнего года компания РЖД инвестировала в обновление Красноярской железной дороги 16,8 млрд руб., в основном в увеличение пропускных способностей Восточного полигона.

Для Сибири и Дальнего Востока расширение Восточного полигона важно в первую очередь для вывоза на экспорт угля из Кузбасса, Новосибирской области, Хакасии и Якутии. И не всегда угольщики ждут, когда РЖД расширит свои провозные способности. В некоторых случаях они могут это сделать сами. Так, с Эльгинского добывающего комплекса на юго-востоке Якутии угольная компания «Элси» с сентября 2021 года строит собственную Тихоокеанскую железную дорогу. Ее протяженность — 531 км, заявленная стоимость строительства — 146,6 млрд руб. Она соединит добывающий комплекс в поселке Эльга со строящимся угольным терминалом годовой мощностью 30 млн т на мысе Манорский на побережье Охотского моря. На конец августа, по сообщению компании, было уложено уже 200 км пути, в том числе 60 км со стороны мыса и 140 км со стороны Эльги. Пуск дороги и порта запланирован на 2026 год.

Помимо «Элси» еще две угольные компании в Сибири и на Дальнем Востоке развивают собственный вывоз продукции, причем обе работают в Арктике, рядом с побережьем. ООО «Северная звезда» на Таймыре строит угольный разрез и угольный морской порт «Енисей» и также с 2026 года планирует начать отгрузку своей продукции в объеме более 5 млн т в год. В этом году, по сообщению компании, в порту будет обустроен 129-метровый причал и проведено дноуглубление канала в акватории порта. На Чукотке ООО «Берингпромуголь» планирует увеличить добычу угля с 1,5 млн т в 2022 году до 2 млн т в 2024-м, и для этого планируется реконструкция морского порта (ООО «Порт „Угольный“»). Проект его расширения уже получил одобрение Главгосэкспертизы. По ее сообщению, порт используется для перевалки угля компании «Берингпромуголь» на рейде, а в результате реконструкции будет «образована акватория ковша порта, построены причал №1 и канал в акваторию», а затем обустроены внутриплощадочные инженерные сети, реконструированы оградительный мол и три причала. Мощность порта составит 2 млн т в год. Из ближайших ожидаемых пусков в сфере портовой инфраструктуры — старт угольного порта «Суходол» в Приморском крае. По сообщению ООО «Морской порт „Суходол“», строительство угольного терминала порта мощностью 12 млн т (с дальнейшим расширением) завершается. Полпред президента в ДВО Юрий Трутнев сообщил в интервью «АиФ», что будет докладывать об этом проекте президенту России на ВЭФ. По его словам, «есть еще проекты строительства глубоководных портов в Приморье».

Надежное сообщение

Сразу несколько аэропортов Сибири и Дальнего Востока разных размеров проходят реконструкцию и расширение своих мощностей, причем существенно, в расчете на увеличение пассажирооборота. Часть работ предусмотрена федеральным проектом «Развитие региональных аэропортов» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Они проводятся за счет бюджетных вложений. Расширение пассажирских терминалов проводят уже сами аэропортовые компании. За последние 12 месяцев в восточной части страны возобновили работу после модернизации аэропорты в чукотском Певеке, в Охе и Южно-Сахалинске на Сахалине. Помимо этого, работы по реконструкции аэропортовых сооружений и расширению пассажирооборота развернуты в аэропортах Кемерова и Новокузнецка в Кузбассе, Петропавловска-Камчатского и Благовещенска, Братска и Бодайбо в Иркутской области, Якутска и Нерюнгри в Якутии и других.

В начале ноября прошлого года был открыт после модернизации аэропорт города Оха в Сахалинской области. Вместо устаревшей взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 1,3 км была построена новая на 300 м длиннее. Строительство было проведено с сохранением в работе старой полосы и без прерывания полетов. Как отметил на открытии губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, новая полоса, строительство которой шло четыре года, «делает более надежным авиасообщение с самым северным городом Сахалина, дает дополнительный импульс для развития района». А в августе нынешнего года в аэропорту Южно-Сахалинска был открыт новый аэровокзальный комплекс мощностью 5 млн пассажиров в год. Это в пять раз больше пропускной способности старого терминала. Новый аэровокзал оснащен шестью телескопическими трапами, 26 стойками регистрации, пятью эскалаторами и 23 лифтами, автоматической системой обработки багажа. Валерий Лимаренко назвал пуск нового аэровокзала «важным шагом для развития экономики и транспортной доступности островов» и выразил уверенность, что «число гостей области вырастет, география полетов и маршрутные сети расширятся». Также в августе завершилась начатая в 2021 году реконструкция искусственной ВПП в аэропорту Певека. Ее длина — 2,5 км. Необходимость работ была вызвана износом покрытия, выполненного 35 лет назад. В этом году в Певеке планируется также установить новое светосигнальное оборудование и очистные сооружения, и после реконструкции пропускная способность аэропорта удвоится.

Помимо выполненных пусков продолжается реконструкция сразу в нескольких аэропортах Сибири, часть из них планируется завершить уже в этом году. В начале июля вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что в целом по стране реконструируется 18 ВПП, «работы на 11 из них будут завершены уже в этом году». Заказчиком по ним выступает ФКУ «Ространсмодернизация», директор которого Игорь Гуров отметил, что в восточной части страны на завершающей стадии находятся работы в аэропортах Якутска, Черского (также в Якутии), Томска и Усть-Камчатска, а в Благовещенске и якутском Удачном в начале июля уже шла завершающая укладка верхнего слоя покрытия полос. В аэропорту Кемерова реконструкция первого участка ВПП стартовала в конце прошлого года (стоимость госзаказа — 3,27 млрд руб.), полосу протяженностью 3,2 км планируется капитально отремонтировать в три этапа в 2026 году. По данным генерального директора ООО «Международный аэропорт Кемерово» Николая Таранухи, первый этап реконструкции планируется выполнить до конца 2023 года. Похожая реконструкция участка ВПП длиной 1628 м идет в аэропорту Якутска, на конец августа готовность ремонтируемой части превысила 60%, а в кемеровском аэропорту — 50%, сообщило в своем Telegram-канале ФКУ «Ространсмодернизация».

В другом кузбасском аэропорту — Новокузнецка — в этом году будет введен в строй новый пассажирский терминал пропускной способностью 580 пассажиров в час, что удвоит мощности аэропорта. Пятиэтажный аэровокзал площадью 19,5 тыс. кв. м будет оборудован тремя телескопическими трапами. По мнению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, «новый терминал в Новокузнецке станет транспортным хабом для всей южной агломерации Кузбасса и еще одним важным фактором развития туристической отрасли» в регионе. Модернизация аэропорта Бодайбо в Иркутской области также была заказана в сентябре прошлого года со стоимостью работ 7,4 млрд руб. и сроком исполнения в декабре 2024 года. После реконструкции в нем будет построена новая бетонная ВПП, которая позволит принимать уже самолеты типа Sukhoi Superjet 100 вместо нынешних Ан-24 и Ан-26. В другом аэропорту Иркутской области — в Братске — в этом году начались работы по расширению ВПП, реконструкции рулежных дорожек и перрона, установке нового светосигнального оборудования. После этого аэродромная инфраструктура будет соответствовать стандартам безопасности полетов, увеличится пропускная способность аэропорта, появится возможность разместить необходимое количество самолетов для тушения лесных пожаров. Этот проект также планируется завершить в 2024 году.

Ускоряя транссибирский транзит

Важной частью восточного вектора в развитии транспортной инфраструктуры Сибири станут также строящиеся обходы двух региональных центров — Восточный обход Новосибирска и Северо-Западный обход Кемерова. Конечно, оба проекта были задуманы и начали реализовываться в первую очередь по внутренним причинам (через эти города идет интенсивный транзитный поток — 60 тыс. в сутки через Новосибирск и 12 тыс. через Кемерово). Но и свой вклад в увеличение поставок на восток и обратно они, безусловно, также внесут. Оба строятся как четырехполосные скоростные дороги с высокой пропускной способностью.

47-километровый Северо-Западный обход столицы Кузбасса призван полностью вывести транзитный поток автомобилей из города, в первую очередь тот, что идет по федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Поэтому он спроектирован и строится от западного въезда «Сибири» в город до точки, где трасса идет к северу от Кемерова (а затем к северо-востоку в направлении Красноярска). Юго-восточный обход города, построенный и модернизированный в последние годы в режиме автострады со скоростным максимумом движения 110–130 км/ч, функционирует уже много лет. Восточный обход Новосибирска протяженностью 80 км обеспечит выход с юга от федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» до уже действующего Северного обхода Новосибирска, а вместе с этим — на трассы Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш». Пока идет строительство на первом 20-километровом участке.

Строительство Северо-Западного обхода большей протяженности власти Кузбасса планируют полностью завершить в 2024 году, имея возможность воздействовать на реализацию проекта, поскольку из стоимости обхода 54,8 млрд руб. (контракт был расторгован по этой цене в ноябре 2021 года) половину финансирования региональные власти взяли на себя. Сама стройка развернулась в августе 2022 года, и уже к 1 августа 2024-го обход должен быть введен в строй (по госконтракту — до 30 ноября 2027 года). Об этом в начале года заявлял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, отмечая, что строительство идет по графику, при этом новый мост через Томь в составе обхода будет введен раньше. Надвижка его пролетов стартовала в начале июня. По данным представителя АО «Мостострой-11», которое ведет строительство, Александра Телевича, мост протяженностью 886 м будет стоять на 10 опорах, из которых четыре уже готовы, а полностью их строительство предусмотрено завершить до конца нынешнего года. В ходе первой надвижки моста 1,18 тыс. т металлоконструкций за двое суток прошли 41 м. В этом году компания планирует произвести надвижку до шестой опоры 60% всего объема (9,5 тыс. т) монтируемых металлоконструкций.

На начало июня из 22 млн кубометров земляных работ, предусмотренных на объезде, было выполнено уже 17 млн. Все участки дороги охвачены работами, на трех транспортных развязках ведутся активные работы на разных уровнях, уложено 10 км основания дороги, на 7 км уложен бетон, 12 мостов и путепроводов также все находятся в работе. Пересечения с различными инженерными сетями были выполнены на 70%. По данным гендиректора АО «Кемеровоспецстрой» (один из подрядчиков на стройке) Александра Выприцкого, на правом берегу Томи после моста под дорогу нужно взорвать 3 млн кубометров скалы, и строители «уже приблизились к уровню 50%, все работы идут по графику».

При общей протяженности Восточного обхода Новосибирска 80 км в составе участка первого этапа проекта длиной 20 км предусмотрены три транспортные развязки и семь мостовых сооружений длиной 1189 м, в том числе эстакадная часть над рекой Иня, автомобильной дорогой и железнодорожными путями общей длиной 677 м. Сам участок начинается от автодороги Кольцово–Академгородок и заканчивается примыканием к автодороге К19-р Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий (Гусинобродский тракт) в районе Раздольного, где в августе прошлого года была построена и открыта для движения первая развязка на этом участке. В июне этого года, как сообщало ФКУ «Сибуправтодор», на обходе началось обустройство освещения, а в июле строители участка уложили первые 10 км цементобетонного покрытия дороги. В сентябре планируется открыть проезд по путепроводу развязки у села Новолуговое.

Если реализация этих проектов ускорит автомобильный транзит, в том числе в восточном направлении и обратно, то строительство транспортно-логистической инфраструктуры на границе с КНР призвано расширить и ускорить российско-китайский торговый обмен в пограничной зоне. В частности, таможенно-логистический терминал «Каникурган» в районе открытого в июне 2022 года автомобильного моста через Амур к югу от Благовещенска стал расширяться для приема большегрузов. Вблизи международного моста в составе терминала обустраивалась новая площадка под импорт повседневных и лекарственных товаров, скоропортящихся овощей и фруктов мощностью 600 большегрузных автомобилей. По данным гендиректора «Каникургана» Владимира Коновалова, это произошло потому, что терминал создавался под прием контейнеров, но по международному мосту стало приходить в Россию много крупногабаритной техники и грузов на полуприцепах, и для их приема была изменена схема движения и запланирована вторая площадка для обслуживания до 600 машин в сутки. Таким образом, предмостовая транспортно-логистическая инфраструктура увеличивается на 103 тыс. кв. м, на которых разместятся два перегрузочных комплекса, холодный и сухие склады. Теперь в планах региональных властей Амурской области создание логистического индустриального парка.

Игорь Лавренков