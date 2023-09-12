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Тяжелая техника вывезла лизинг

Рекордным показателям помогла инфляция

В первом полугодии объем нового бизнеса на рынке лизинга достиг исторического максимума в 1,49 трлн руб., в несколько раз превысив показатели предыдущих лет. Однако количество лизинговых сделок увеличилось незначительно, что говорит в пользу инфляционного роста показателя. На этом фоне участники рынка опасаются сокращения платежеспособного спроса и снижения качества портфеля.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Эксперт РА», согласно которым по итогам января—июня объем нового бизнеса на рынке лизинга достиг 1,49 трлн руб. Это исторический рекорд, вдвое превышающий показатель того же периода 2022 года и втрое — 2019–2020 годов.

По оценке агентства, объем нового бизнеса корпоративных сегментов вырос в 1,8 раза в основном за счет увеличения лизинга железнодорожной техники, объем которого вырос более чем в два раза. В «Эксперт РА» связывают ситуацию с переориентацией грузопотоков на восток и ростом потребности в вагонах. Розничный сегмент вырос на 97% в основном за счет лизинга автотранспорта и строительной техники. В частности, объем нового бизнеса с грузовиками увеличился в 1,4 раза, со спецтехникой — почти в 1,2 раза.

«Рост нового бизнеса в грузовом сегменте в первом полугодии связан с отложенным спросом на седельные тягачи. Кроме того, существенно выросли цены, и появились альтернативные китайские марки. И в дополнение мы видим аномально высокий спрос на самосвалы — почти в два раза выше аналогичного периода в 2021 году»,— отмечает руководитель цифровых продаж ГК «Альфа-Лизинг» Роман Вальков.

Вместе с тем рекордный результат обеспечило и подорожание техники из-за роста инфляции и дефицита предметов лизинга, вызванного уходом из России ряда крупных иностранных производителей, поясняют составители исследования.

Так, средняя стоимость нового договора лизинга в первом полугодии составила 11,3 млн руб., тогда как годом ранее была на 2 млн руб. ниже.

Вместе с тем по сравнению с первым полугодием 2021 года объем нового бизнеса в первой половине 2023 года вырос почти на 60%, тогда как количество заключенных сделок увеличилось всего на 4%. Одновременно доля корпоративных сегментов с крупными чеками снизилась с 23% до 19%. «Несмотря на сильный рост рынка в денежной выражении, в количественном выражении он только восстановился до уровня двухлетней давности (см. “Ъ” от 29 августа.— “Ъ”)»,— поясняет управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

В отношении второго полугодия эксперты дают прогнозы с осторожностью.

«Для всех направлений значимым фактором будет инфляция, которая будет увеличивать размер средней сделки. Но рост цен будет ограничивать спрос, поэтому пока непонятно, что в итоге перевесит и какой будет эффект на объемы лизинговых сделок в денежном эквиваленте»,— говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

«Текущее ослабление рубля и рост ключевой ставки создает новые риски роста стоимости импортируемой техники и запчастей, а также роста стоимости лизинга. Это является ключевым сдерживающим фактором для роста экономической активности как для экономики в целом, так и рынка лизинга»,— отмечает руководитель отдела организации продаж «Интерлизинг» Александр Валенцев. Рост чека договора может составить 5–7% к средней цене января—июля, полагает гендиректор «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов.

В такой ситуации лизингодатели рискуют столкнуться с ухудшением качества портфелей.

«Рост размера чеков напрямую увеличивает нагрузку на лизингополучателя»,— отмечает господин Асатуров. Чтобы нивелировать потенциальные риски неплатежей, лизинговые компании, особенно активные в розничном сегменте, снижают размеры авансовых платежей и увеличивают сроки лизинговых договоров (см. “Ъ” от 8 августа).

Как лизинговые компании вписываются в инфраструктурные проекты

«Подорожание негативно влияет на продажи. Однако есть и предпосылки к тому, что появятся более доступные предложения в связи с огромным отложенным спросом»,— сохраняет оптимизм финансовый директор ЛК «Европлан» Анатолий Аминов. Существенным фактором поддержки, рассчитывает гендиректор «Регион Лизинг» Рустем Мухамедов, станут программы госсубсидий.

Полина Трифонова

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