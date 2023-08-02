Воронежский избирком зарегистрировал всех пятерых кандидатов на пост губернатора, которые были выдвинуты местными отделениями партий. Действующему главе региона Александру Гусеву конкуренцию составят главы ячеек КПРФ, ЛДПР и «Родины» Андрей Рогатнев, Павел Большов и Игорь Борисов, а также представитель «Справедливой России — Патриотов— За правду» (СРПЗП) Ярослав Тарасов. Почти все кандидаты готовятся к избирательным кампаниям «в полях» и без массовой агитации, а эксперты отмечают «референдумный» сценарий выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нынешняя губернаторская кампания в Воронеже может пройти без активной агитации на рекламных щитах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Нынешняя губернаторская кампания в Воронеже может пройти без активной агитации на рекламных щитах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Избирательная комиссия Воронежской области в начале недели зарегистрировала всех пятерых кандидатов, выдвинутых на выборы губернатора (с 8 по 10 сентября). Впервые в регионе пройдет дистанционное электронное голосование.

Первым зарегистрированным кандидатом на выборы стал действующий глава области Александр Гусев («Единая Россия»). Он получил удостоверение 27 июля. 31 июля председатель облизбиркома Илья Иванов вручил удостоверения зарегистрированного кандидата Павлу Большову (ЛДПР), Игорю Борисову («Родина»), Андрею Рогатневу (КПРФ) и Ярославу Тарасову (СРПЗП).

В избирательном штабе Александра Гусева сообщили «Ъ-Черноземье», что рассчитывают на «спокойную и уверенную кампанию».

«Тактика работы определена во всех сферах общественной жизни, во всех отраслях экономики области. Фактически сегодня Александр Викторович подводит итоги своей шестилетней работы на посту руководителя региона (в разных статусах). Запланированы поездки в районы, особенно в те, где недавно произошла смена глав. Это необходимо для погружения в проблематику на местах для дальнейшего развития муниципалитетов. С теми главами, которые давно на своих постах, также идет постоянная работа, чтобы понять, какие еще есть возможности для развития»,— рассказал «Ъ-Черноземье» высокопоставленный собеседник в штабе главного претендента. Там отметили, что господин Гусев не планирует уходить в отпуск.

«Но здесь дело не в выборах, а в сложившейся ситуации. Александр Викторович, как и многие другие губернаторы, сегодня не считает возможным уходить в отпуск. Это связано в том числе с вопросами обеспечения безопасности»,— уточнил источник «Ъ-Черноземье».

По его словам, со стороны штаба «никакой массовой агитации за Гусева не будет»: «Планируется минимальная. В рамках того фонда, который предусмотрен по закону».

Кандидаты от парламентской оппозиции обещают борьбу. Так, представитель КПРФ Андрей Рогатнев вчера рассказал «Ъ-Черноземье», что «кампанию ведет еще с прошлого года». «Причем у нас связка от выборов губернаторских до муниципальных, поселковых. Планируем использовать все классические легальные инструменты,— пообещал кандидат.— Главная особенность этого года — проведение кампании в условиях, когда, с одной стороны, сняты антиковидные ограничения, а с другой — сохраняются ограничения на проведение публичных мероприятий на открытом воздухе. Как это соотносить? То есть в районном ДК мы собраться можем, а вот провести большую встречу с избирателями на улице не вправе».

«Я понимаю, что очевидным фаворитом является действующий губернатор. Но мы будем максимально использовать выборы в местные советы народных депутатов как рычаги для продвижения наших целей. У нас уже подготовлен пакет агитпропа, массивный в части тиражей, готовятся и видовые конструкции, есть график встреч. Уверен, что на муниципальных выборах КПРФ поддержат больше воронежцев, чем пять лет назад, но трехдневное и дистанционное голосование создает определенные проблемы по сохранению результатов»,— опасается Андрей Рогатнев.

Он сам «работает над вторым туром». «Почему нет? Хочется, чтобы избиратель не только сосредоточился на своих проблемах, но подумал и о перспективах области в случае победы кандидата-коммуниста. Сегодня цвет кошки, которая умеет ловить мышей, не так уж и важен»,– считает кандидат.

Координатор Воронежского регионального отделения ЛДПР Павел Большов сказал, что его кампания будет проходить «в полях» — в райцентрах и селах: «Нужно быть ближе к народу, а не красоваться на баннерах». Деньги на кампанию будут предоставлены партией. Так как бюджет небольшой, кандидат намерен использовать и личные средства. «Наша партия активно помогает ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции. Деньги лучше направлять им на помощь, чем на листовки»,— объяснил Павел Большов. Он рассчитывает на достойный результат:

«Задача — с каждым годом быть лучше и набирать больше голосов, чем раньше. Главное — не ударить в грязь лицом».

Председатель реготделения партии «Родина» Игорь Борисов сказал „Ъ“, что основная тема его предвыборной программы — развитие муниципалитетов и сельской местности: «Надо заниматься их развитием, чтобы городскому жителю было комфортно переместиться в них, чтобы он там себя достойно чувствовал. Необходимо не бюджетом на предвыборную кампанию удивлять жителей, а понимать, что происходит на месте».

Кандидат заявил, что ежедневно перемещается по региону и общается с населением, главами районов и поселений. В его программе десять пунктов, в том числе пересмотр межбюджетных отношений, прекращение оптимизации системы здравоохранения, поднятие престижа профессии учителя, поддержка бизнеса и решение экологических проблем.

Руководитель воронежского отделения «Молодежи “Справедливой России”» Ярослав Тарасов пообещал «Ъ-Черноземье», что будет вести кампанию широко и разнообразно: «Нам важно зайти к каждому избирателю и рассказать о том, кто такой Тарасов Ярослав, какие у меня взгляды и убеждения. Этого будет достаточно для победы». Своими ресурсами он назвал однопартийцев и друзей. «Бюджет у нас очень хороший, но маленький. Не намного больше, чем у Александра Викторовича»,— добавил кандидат.

По его словам, «настоящие профессионалы» из облизбиркома обещают провести честные выборы: «Исходя из этого, я уверен в своей победе».

«На фоне обстрелов Москва-Сити и происходящего на фронте жители, конечно, сегодня не склонны активничать в политическом плане. Поэтому и кандидатам странно было бы закрыть глаза на СВО и с головой окунаться в политическую борьбу,— считает политтехнолог и экс-глава воронежской ячейки СРЗП Сергей Борисов.— Очевидно, что местные политические элиты сегодня консолидируются вокруг действующего губернатора, автоматически рвутся последние нити к предыдущему». Эксперт полагает, что участие представителей оппозиции в кампании нынешнего года — «дань политической традиции».

«Основной вопрос выборов, на мой взгляд, будет заключаться в том, как проголосует Воронеж, в котором порой сильны протестные настроения. Интересно, как себя поведет Андрей Рогатнев, ведь бренд КПРФ всегда дает определенный плюс в голосах. Задача же минимум остальных кандидатов — не провалиться ниже обычного партийного рейтинга в регионе, задача максимум — прибавить к нему 1–2%»,— добавил эксперт.

Политолог Владимир Слатинов констатирует, что назвать происходящее в Воронежской области «борьбой» сложно, так как пока губернаторская кампания идет по классическому «референдумному» сценарию.

«Внешне все выглядит чинно и серьезно: среди “соперников” действующего губернатора — несколько глав реготделений партий. Но никто из них не является в достаточной мере ресурсным, чтобы представлять для господина Гусева опасность. Теоретически кандидат КПРФ мог бы “насолить” губернатору через мобилизацию протестного, особенно городского, электората. Но в нынешней ситуации вряд ли воронежские коммунисты на это решатся»,— прогнозирует эксперт.

По его мнению, причинами этого является не только «консенсус СВО», но и тот факт, что кандидат от власти — местный политик. «Вокруг этой неформальной идеи — “за местного”, который, возможно, и не шибко харизматичный, но обеспечивает развитие территории, реализует функции арбитра среди региональных игроков,— и строится сегодняшняя воронежская кампания»,— резюмирует господин Слатинов.

Сергей Толмачев, Андрей Цветков