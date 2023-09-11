Памфилова сообщила о четырех случаях отмены итогов голосования на выборах-2023

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что избирательные комиссии в четырех случаях отменили итоги голосования из-за нарушений на региональных и муниципальных выборах, проходивших в России с 8 по 10 сентября. Отмены касаются итогов голосования на отдельных участках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«На текущий момент у нас есть четыре случая признания недействительными итогов голосования»,— сказала она в ходе пресс-конференции по итогам единого дня голосования.

В качестве примера она привела случай на избирательном участке №550 в Крыму, где в ходе довыборов в Госдуму по Симферопольскому округу член участковой избирательной комиссии «прямо под камерой» вбрасывала бюллетени. По словам Эллы Памфиловой, по этому факту будет проводиться разбирательство.

Кроме того, как отметила госпожа Памфилова, отменены выборы и на одном из участков в городе Шуя Ивановской области из-за многочисленных сообщений наблюдателей и кандидатов о возможных нарушениях. «С Шуей нередко бывают проблемы. Чиновники не всегда понимают границы своей компетенции»,— пояснила она.

Также, по информации Центризбиркома, на 21 избирательном участке в 12 регионах РФ были признаны недействительными 1 307 бюллетеней. Такую сумму она назвала «маленькой и незначительной».

Выборы в России с 8 по 10 сентября прошли в 85 регионах. В Москве победил действующий мэр Сергей Собянин с 76,39%. Еще как минимум в 13 регионах победу одержали действующие губернаторы. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что она одержала «убедительную общую победу» на выборах, а ее наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений.

О ходе выборов — в публикации «Ъ» «Победа при участии».

Александр Кислов