Кулеба не видит предпосылок для переговоров с РФ в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что переговоры с Россией не начнутся в ближайшее время. Он выступил в поддержку ранее принятого законодательного запрета на переговоры с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я не думаю, что переговоры с Россией начнутся в ближайшее время»,— сказал господин Кулеба японскому телеканалу NHK.

Министр раскритиковал тех, кто говорит о медленных темпах контрнаступления. Он призвал с уважением относиться к украинским военным, которые «рискуют жизнью, чтобы продвинуться вперед».

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Вместе с тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее говорил, что не видит перспектив для переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, все призывы Запада на этот счет являются тактической уловкой, чтобы дать Украине возможность перегруппироваться.

Леонид Уварчев