На первых выборах в новых регионах России побеждает «Единая Россия»

По результатам выборов в заксобрания ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лидируют кандидаты от «Единой России». В ДНР после обработки 73,66% протоколов также лидирует «Единая Россия». Это следует из данных региональных избиркомов.

На выборах в Луганской народной республике после обработки 100% протоколов 74,63% голосов были отданы «Единой России», ЛДПР — 9,87%, КПРФ — 7,50%, «Справедливой России» — 5,56%, «Новым людям» — 1,46%. Явка по состоянию на 15:00 мск составила 72,47%.

В Херсонской области после обработки 100% бюллетеней «Единая Россия» набрала 74,86% голосов, КПРФ — 10,56%, ЛДПР — 8,27%, «Справедливая Россия» — 5,03%. Явка на выборах в регионе составила 65,36%.

В Запорожской области по итогам обработки 100% протоколов «Единая Россия» набрала 83,01% голосов. КПРФ набрала 5,02%, «Справедливая Россия» — 5,13%, ЛДПР — 5,82%. По словам главы местной избирательной комиссии Галины Катющенко, явка к 12:00 мск составляла 63,25%.

В Донецкой народной республике после обработки 73,66% бюллетеней «Единая Россия» набрала 77,96% голосов, ЛДПР — 6,44%, КПРФ — 6,43%, «Новые люди» — 4,99%, «Справедливая Россия» — 3,32%. Явка в регионе по состоянию на 15:00 мск составила 76,41%.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования заявил, что «Единая Россия» выступила на этих выборах «достойно» и «отстояла все позиции», которые партия была намерена удержать за собой.

«Там тоже все выборы завершены, и это очень важно, поскольку в результате удастся сформировать нормальную, полноценную, легальную российскую власть в этих регионах для того, чтобы она исполняла все свои задачи, все свои функции»,— отметил Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС).