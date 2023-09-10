Макрон: Франция выведет войска из Нигера только по просьбе президента Базума

Франция не признает власть мятежников в Нигере и согласится вывести свои войска из страны только по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита G20.
Эмманюэль Макрон (справа) и Мохамед Базум в Париже в ноябре 2021 года
Фото: Michel Euler / AP
«Войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе самого Нигера… И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума и при координации с ним»,— заявил господин Макрон (цитата по AFP).
27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они грозились убить его в случае интервенции, но в итоге решили его судить. Господин Базум отказался уходить в отставку.
Нигер — бывшая колония Франции. 30 августа захватившие власть военные объявили об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода ее войск. В стране дислоцировано около 1,5 тыс. французских военных. Эмманюэль Макрон заявлял о готовности поддержать интервенцию ЭКОВАС в Нигер.
О ситуации в стране — в материале «Ни мира, ни войны».