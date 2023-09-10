Макрон: Франция выведет войска из Нигера только по просьбе президента Базума

Франция не признает власть мятежников в Нигере и согласится вывести свои войска из страны только по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита G20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон (справа) и Мохамед Базум в Париже в ноябре 2021 года

Фото: Michel Euler / AP Эмманюэль Макрон (справа) и Мохамед Базум в Париже в ноябре 2021 года

Фото: Michel Euler / AP

«Войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе самого Нигера… И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума и при координации с ним»,— заявил господин Макрон (цитата по AFP).

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они грозились убить его в случае интервенции, но в итоге решили его судить. Господин Базум отказался уходить в отставку.

Нигер — бывшая колония Франции. 30 августа захватившие власть военные объявили об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода ее войск. В стране дислоцировано около 1,5 тыс. французских военных. Эмманюэль Макрон заявлял о готовности поддержать интервенцию ЭКОВАС в Нигер.

О ситуации в стране — в материале «Ни мира, ни войны».