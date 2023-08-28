Макрон заявил о готовности Франции поддержать интервенцию ЭКОВАС в Нигер

Франция поддержит любые действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе военные, для подавления мятежа в Нигере и восстановления конституционного порядка. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС»,— сказал господин Макрон во время выступления на конференции послов, трансляция велась в аккаунте Елисейского дворца в X (бывший Twitter). Он отметил, что Франция будет поддерживать избранного президента Нигера Мохамеда Базума и осудил действия стран, которые пытаются установить какие-либо отношения с мятежниками.

Эмманюэль Макрон призвал жителей Нигера не слушать заявления о том, что Франция стала врагом Нигера. Он полагает, что сейчас главная проблема для страны — безопасность и отказ от борьбы с терроризмом, которому граждан подвергают мятежники. По его словам, мятежники также отказываются от выгодной для них экономической политики и теряют международное финансирование, которое помогло бы стране выбраться из бедности.

Президент Франции также раскритиковал публичные заявления о том, что Франция чрезмерно поддерживает президента Мохамеда Базума. «Кто нас будет слушать в других африканских столицах, если мы не будем поддерживать политического лидера, который столкнется с подобным»,— добавил он.

Господин Макрон напомнил о выводе контингента Франции из Мали и отметил, что главным полем борьбы для его страны должна быть политика. «Ответом на кризисы должны стать политические методы, наше военное присутствие должно строиться на основе партнерства, запрошенного африканскими странами. Мы полностью переосмысливаем это партнерство в плане предоставляемых нами военных возможностей и обучения военных»,— пояснил он.

Военный мятеж в Нигере произошел в конце июля. В середине августа ЭКОВАС подготовило силы для интервенции в Нигер. 19 августа делегация ЭКОВАС посетила Нигер для переговоров, которые ничем не закончились. Мятежников в Нигере поддержали Мали и Буркина-Фасо. В случае вторжения мятежники разрешили им ввести свои войска.

Франция восемь лет вела операцию против исламистских группировок в Нигере, Мали, Чаде, Буркина-Фасо и Мавритании. После прихода к власти мятежники в Нигере объявили о выходе страны из военного соглашения с Францией и потребовали вывода французских войск. Власти Франции заявили, что приняли к сведению заявления мятежников, но отметили, что соглашения были подписаны с легитимными властями.

О ситуации в стране — в материале «Ни мира, ни войны».

Анастасия Ларина