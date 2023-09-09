Смета моста через Лену в Якутии получила положительное заключение

Главгосэкспертиза дала положительное заключение о проектно-сметной документации мостового перехода через реку Лену в Якутии. Об этом сообщается на сайте правительства республики. Уточняется, что одобрение было выдано вчера, 8 сентября.

Проектно-сметная документация была передана в начале июня. Согласно ей, стоимость строительства второго этапа мостового перехода через реку Лена (мост и правобережный подход) составит 122 млрд руб. Проектировщики также работают над трассировкой левобережного подхода, выделенной в отдельный третий этап, его стоимость оценивают в 130 млрд руб.

Президент Владимир Путин еще в ноябре 2019 года поддержал проект строительства мостового перехода через Лену в районе Якутска. Планировалось, что трехкилометровый мост с 11 км подходов достроят в 2024 году. В декабре 2022-го глава Якутии Айсен Николаев говорил, что строительство моста через Лену обойдется дороже 70 млрд руб. После этого цену проекта подняли до 176 млрд руб., но позднее снизили до 130 млрд руб. Ожидается, что после завершения строительства моста круглогодичная транспортная доступность населения Якутии возрастет с 21% до 80%.

Лаура Кеффер