Главные новости к утру 9 сентября

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. По предварительным данным, погибли около 300 человек, больше 150 пострадали.

Участники группировки «Параграф-88» не признали вину в подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян, узнал «Ъ». Адвокат рассказал, что в обвинении о Ксении Собчак не упоминалось, хотя при задержании утверждалось, что также велась подготовка покушения на журналистку. Подробнее

США, скорее всего, отправят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщили источники ABC News. По данным телеканала, в арсеналах США неожиданно обнаружили больше ракет, чем предполагалось ранее. Пентагон утверждает, что решение еще не принято. О поддержке Украины в США

Минздрав предложил создать регистр пациентов с распространенными заболеваниями. Регистр будет содержать общие сведения о пациентах, СНИЛС, полисы ОМС, паспортные данные, свидетельства о рождении, место работы или учебы, информацию об инвалидности.

Число бронирований организованных туров на эту осень выросло на 25% год к году, подсчитали в Travelata.ru. В «Слетать.ру» говорят о росте продаж на 5%, добавляя, что сезонного снижения активности не произошло и бронирования идут на уровне августа. Средний чек по всем направлениям, по данным «Слетать.ру», вырос на 15% год к году, до 164 тыс. руб. Подробнее

Российский теннисист Даниил Медведев победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса и вышел в финал US Open в одиночном разряде. В парном разряде в женском финале россиянка Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд из Германии сыграет с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).

Главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал рак легких, который метастазировал в мозг.