Умер главный разработчик PowerPoint Деннис Остин

Главный разработчик программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет. Его сын Майкл рассказал The Washington Post, что причиной смерти стал рак легких, который метастазировал в мозг. Господин Остин умер в своем доме в штате Калифорния 1 сентября.

Программа для создания презентаций была впервые выпущена в 1987 году под названием Presenter. Денис Остин работал над ней вместе с коллегой Робертом Гаскинсом в компании Forethought. Перед господином Остиным стояла задача сделать программу простой в использовании. Первоначально Presenter предназначался для компьютеров Macintosh. Спустя несколько месяцев после выхода программы, Microsoft купила Forethought за $14 млн. Только к 1993 году объем продаж PowerPoint превысил $100 млн, позднее PowerPoint вошла в пакет программ Office.

Сейчас PowerPoint ежедневно используется для создания больше 30 млн презентаций, утверждают в Microsoft. Как отмечает The Washington Post, несмотря на повсеместное использование, программу часто критикуют за то, что из-за нее презентации становятся скучными. Так, основатель Apple Стив Джобс и основатель Amazon Джефф Безос запрещали использовать PowerPoint в своих компаниях.

Леонид Уварчев