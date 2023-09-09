Минздрав предложил создать регистр пациентов с распространенными заболеваниями

Минздрав РФ опубликовал проект федерального регистра граждан с наиболее распространенными группами заболеваний. Ведомство объяснило это необходимостью оказания им оперативной медицинской помощи. Регистр будет содержать общие сведения о пациентах, СНИЛС, полисы ОМС, паспортные данные, свидетельства о рождении, место работы или учебы, информацию об инвалидности.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Минздрав сообщил журналистам, что регистр представляет собой информационный ресурс, который позволяет оперативно обмениваться информацией, которая необходима «для оказания медицинской помощи пациентам по наиболее распространенным группам заболеваний, между различными медицинскими организациями» (цитата по ТАСС).

Регистр будет интегрирован с другими информационными системами Минздрава, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и другими ведомствами. «Регистр будет использовать уже имеющуюся в указанных системах информацию, что позволит обеспечить его работу без усложнения работы и дополнительных действий медицинских работников, а также высокую степень защищенности информации в контуре единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения»,— говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал ранее «Ъ», во всех взрослых поликлиниках Москвы до конца сентября появится диагностический ассистент «Аида». Он поможет терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основании данных электронной медкарты пациента за последние два года.

О внедрении в московских поликлиниках технологий искусственного интеллекта — в материале «Ъ» «Врачам нашли ИИ-решения».

Леонид Уварчев